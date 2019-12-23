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«Новогодние истории»: Гришаева, Борщева, Митрофанова и другие известные женщины поздравляют наших читательниц

Новый год – время чудес и радости! Чтобы ваше настроение стало самым праздничным – посмотрите серию звездных видео-открыток!

Восемь выдающихся женщин – заслуженная артистка России Нонна Гришаева, депутат Государственной Думы, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова, фигуристка Анастасия Гребенкина, теле- и радиоведущие Маргарита Митрофанова и Ксения Стриж, актрисы Елена Борщева и Юлия Такшина, дизайнер Елена Теплицкая – записали теплые новогодние поздравления специально для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» и читателей сайта Woman.ru!

Они поделились трогательными и забавными новогодними историями, рассказали о том, как отмечают зимние праздники в их семьях, и пожелали всем нам счастливого 2020-го!

Из сегодняшнего звездного выпуска вы узнаете о том, сколько раз могут встретить Новый год космонавты на борту МКС, когда и при каких условиях сбываются сказочные желания и происходят долгожданные встречи и почему Деду Морозу не всегда можно доверять.

А за атмосферой сказочных зимних праздников – отправляйтесь на фестиваль «Путешествие в Рождество»! С 13 декабря по 12 января 2020 года на площадках по всей Москве вас ждут сотни зрелищных представлений, концертов и спортивных шоу. А еще – увлекательные мастер-классы, вкуснейшие рождественские угощения и уникальные сувениры и новогодние подарки со всей Европы. Ну, а в дни новогодних праздников – с 31 декабря по 5 января – не пропустите грандиозную «космическую» программу на Тверской улице! Подробности на сайте

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23 декабря 2019
Теги

Рита Митрофанова, Нонна Гришаева, Елена Борщева

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