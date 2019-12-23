Анна Михалкова рассказала, как мать посоветовала ей ретушировать фотографии для соцсетей

45-летняя Анна Михалкова не стесняется демонстрировать окружающим настоящую себя. В соцсетях актрисы можно найти немало ее снимков без косметики.
Казалось бы, Анну нужно похвалить за такую искренность в отношении поклонников. Однако на днях артистка пожаловалась, что ее «натуральные» фото не нравятся... ее матери!
Татьяна Евгеньевна — бывшая манекенщица Советского Дома Моделей. С молодых лет она была избалована профессиональными фотосессиями, поэтому ей сложно понять всеобщее увлечение «самопальными» селфи-снимками.
Кроме того, Анна то ли в шутку, то ли всерьез рассказала, что Татьяна Евгеньевна порекомендовала ей... скачать программы для ретуширования фото.
Интернет-пользователей удивил совет Михалковой, адресованный дочери. Многие призвали Анну и дальше делиться необработанными снимками.