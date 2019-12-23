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Анна Михалкова рассказала, как мать посоветовала ей ретушировать фотографии для соцсетей

Анна Михалкова любит делиться с фолловерами своими фото, сделанными не на красных дорожках, а в обычной жизни. Как оказалось, такие «натуральные» снимки не нравятся ее матери Татьяне Евгеньевне. 
Анна Михалкова
Анна Михалкова

45-летняя Анна Михалкова не стесняется демонстрировать окружающим настоящую себя. В соцсетях актрисы можно найти немало ее снимков без косметики. 

Чаще всего звезда публикует повседневные селфи — как она мчится куда-то по делам в обычной одежде и без аккуратно уложенных волос. 

Казалось бы, Анну нужно похвалить за такую искренность в отношении поклонников. Однако на днях артистка пожаловалась, что ее «натуральные» фото не нравятся... ее матери!

Анна Михалкова

Татьяна Евгеньевна — бывшая манекенщица Советского Дома Моделей. С молодых лет она была избалована профессиональными фотосессиями, поэтому ей сложно понять всеобщее увлечение «самопальными» селфи-снимками.

«Моя мама селфи жутко не любит. Оно понятно: столкновение с реальностью требует художественности», — написала Михалкова в соцсетях.

Кроме того, Анна то ли в шутку, то ли всерьез рассказала, что Татьяна Евгеньевна порекомендовала ей... скачать программы для ретуширования фото. 

  • Анна Михалкова, Татьяна Михалкова
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    Оказывается, Татьяне Михалковой не нравится, как ее старшая дочь Анна ведет свои соцсети
    Смотреть галерею

Интернет-пользователей удивил совет Михалковой, адресованный дочери. Многие призвали Анну и дальше делиться необработанными снимками.

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23 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @anikiti4na/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Михалкова, Татьяна Михалкова

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