Анна Михалкова рассказала, как мать посоветовала ей ретушировать фотографии для соцсетей

Анна Михалкова любит делиться с фолловерами своими фото, сделанными не на красных дорожках, а в обычной жизни. Как оказалось, такие «натуральные» снимки не нравятся ее матери Татьяне Евгеньевне.

Анна Михалкова

45-летняя Анна Михалкова не стесняется демонстрировать окружающим настоящую себя. В соцсетях актрисы можно найти немало ее снимков без косметики.



Чаще всего звезда публикует повседневные селфи — как она мчится куда-то по делам в обычной одежде и без аккуратно уложенных волос.

Казалось бы, Анну нужно похвалить за такую искренность в отношении поклонников. Однако на днях артистка пожаловалась, что ее «натуральные» фото не нравятся... ее матери!

Татьяна Евгеньевна — бывшая манекенщица Советского Дома Моделей. С молодых лет она была избалована профессиональными фотосессиями, поэтому ей сложно понять всеобщее увлечение «самопальными» селфи-снимками.

«Моя мама селфи жутко не любит. Оно понятно: столкновение с реальностью требует художественности», — написала Михалкова в соцсетях.

Кроме того, Анна то ли в шутку, то ли всерьез рассказала, что Татьяна Евгеньевна порекомендовала ей... скачать программы для ретуширования фото.

1 2 3 ... 10 Оказывается, Татьяне Михалковой не нравится, как ее старшая дочь Анна ведет свои соцсети

Интернет-пользователей удивил совет Михалковой, адресованный дочери. Многие призвали Анну и дальше делиться необработанными снимками.