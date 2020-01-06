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Расставание, переезд в Корею, свадьба: экстрасенс предсказывает, что ждет звезд в 2020 году

2020-й едва вступил в свои права, и все мы, конечно, надеемся, что он принесет нам много положительных перемен. А чего ждать звездам в этом году? Экстрасенс Александр Кинжинов приоткрыл завесу тайны.
Александр Кинжинов
Александр Кинжинов

С наступившим новым годом, дорогие читательницы! Искренне надеемся, что вы воспользовались советами Елены Блиновской и правильно загадали все свои желания на 2020-й. Пусть они обязательно исполнятся.

Мы же не только помечтали о собственном будущем, но и полюбопытствовали, что подарит этот год российским звездам.

Ответить на наши вопросы взялся Александр Кинжинов: таролог сделал расклад на Ольгу Бузову, Ксению Собчак, Алену Шишкову, Ирину Шейк и еще четырех отечественных знаменитостей. Карты рассказали, кого из девушек в 2020-м ждет долгожданная свадьба, кто расстанется со своей второй половиной, а кому предстоит переезд в другую страну.

Алена Шишкова, 27 лет

Алена Шишкова не зря считается одной из самых красивых девушек страны: у нее уникальная внешность, очень запоминающаяся. Расклад показал, что в будущем году Алену ожидает переезд в другую страну, где она с очень большой вероятностью останется жить. Это восточная страна — возможно, Япония или Корея. Таро также говорят о денежном всплеске в ближайшее время. Материально Шишкова будет очень хорошо обеспечена, я бы даже сказал, станет богатой. У Алены огромное количество поклонников, но постоянного мужчины нет. Сейчас она занята своей карьерой и в новом году не настроена на серьезный роман.

Анастасия Тарасова, 25 лет

В 2020-м в жизни Анастасии Тарасовой не ожидается каких-то громких, ярких событий — не считая рождения второго ребенка, конечно. Карты показывают штиль в судьбе и карьере девушки. Однако это затишье перед бурей. Очень много событий и изменений ждет Анастасию в конце 2020-го-начале 2021-го. События эти в основном позитивные: бизнес пойдет в гору, будет много предложений по работе. Также в этот период времени Тарасову ожидает переезд. Не секрет, что многие называют Анастасию разлучницей, однако злые языки никак не повлияют на ее успешную карьеру и личную жизнь.

Ксения Собчак, 38 лет

Осенью 2019-го Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой. Карты показали, что, несмотря на то, что у обоих достаточно сложные характеры, этот брак будет крепким и продлится долго. Что касается карьеры Ксении Собчак, то расклад Таро четко дает понять, что дела ее и дальше будут идти только в гору: продолжительное время ее имя будет у всех на устах. А вот, кстати, роман бывшего мужа Ксении Максима Виторгана с Нино Нинидзе долго не продлится.

Ирина Шейк, 33 года

В начале 2020 года Ирине Шейк стоит отказаться от поездок: так говорят карты. Таро также показали, что в этот период времени для супермодели высока вероятность травм, особенно — переломов. В личной жизни Ирины Шейк я не вижу каких-то резких перемен. Карты показали затишье, а насколько оно будет долгим, пока говорить рано.

Анна Седокова, 37 лет

Анна Седокова — настоящий трудоголик. Она действительно, как говорят в народе, пашет. При этом Анна очень жизнерадостный и оптимистичный человек. Она красивая женщина и заботливая мама. 2020 год, как и многие предыдущие, будет плодотворным: ее ожидает очень много работы. К сожалению, настоящих друзей в окружении Седоковой немного: именно разочарование в подругах может ожидать певицу в скором времени.

Анастасия Решетова, 23 года

Анастасия Решетова лично мне очень симпатична. Признаюсь, я даже подписан на нее в Инстаграме. В октябре девушка родила сына Ратмира. Карты показывают, что статус мамы не помешает Решетовой развиваться, строить карьеру. В следующем году, как и в этом, девушку ждет много достижений. Настя попробует свои силы в актерстве и писательстве, поработает с брендом одежды. Многие ее начинания приведут к успеху, причем заслуженному. Она не только красива и талантлива, но и очень трудолюбива.

Ольга Бузова, 33 года

К творчеству Ольги Бузовой все относятся по-разному: кто-то считает эту девушку талантливой, кто-то, напротив, уверен в ее бездарности. Так или иначе, имя Бузовой на слуху у россиян уже много лет. Естественно, личная жизнь Ольги интересна как ее фанатам, так и простым обывателям. Уже в новом году мы, скорее всего, станем свидетелями долгожданной свадьбы Бузовой. Можно даже дать описание будущего избранника Ольги: это высокий шатен, скорее всего, южных кровей, с «горячим» характером. Дети у Бузовой тоже будут. Карты показали двух девочек, которые родятся с очень небольшой разницей в возрасте: на свет они появятся, когда Ольге будет 37 или 38 лет.

Светлана Лобода, 37 лет

  • Светлана Лобода
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    По словам экстрасенса, в будущем году Светлана Лобода может переключиться на политику
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Популярность певицы Светланы Лободы и не думает угасать, не зная границ. Тем не менее в будущем ее ждет политическая карьера. Не исключено, что она станет депутатом. Возможны и другие варианты, но они однозначно связаны с политикой, властью. Любимого мужчины рядом с певицей пока не вижу, и в 2020 году изменений не предвидится. В остальном стабильность будет сопровождать Светлану Лободу: концерты, деньги, слава.

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06 января 2020
Текст Дарья Сеничкина, Александр Кинжинов
Фото @missalena.92, @kostenko.94, @xenia_sobchak, @annasedokova, @irinashayk, @volkonskaya.reshetova, @buzova86, @lobodaofficial

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Интересно,а все эти так называемые "звёзды" просили делать на себя расклады и публиковать их для общего просмотра?Тогда уж про Заворотнюк надо было спросить?

  • В прошлом году Решетовой грозили расставанием с Тимати, он вернётся к Шишковой, а в итоге, что мы наблюдаем? Фейерверк!

  • Такие "предсказания" любой бы легко сделал

  • этот человек уже делал расклад на бузову- там был кандидат постарше лет на 10-15. простая раскрутка себя. фу-фу.

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