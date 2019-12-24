Катя Вербер растрогала пользователей Сети, опубликовав архивную серию снимков своей мамы

Аллы Вербер нет с нами почти пять месяцев, но за это время от ее страниц в соцсетях практически никто не отписался. Периодически ее дочь Катя выкладывает там архивные снимки, которые с ностальгией рассматривают фолловеры легенды модного бизнеса.

Катя и Алла Вербер

Смерть Аллы Вербер стала ударом не только для ее близких, но и для огромного количества подписчиков бизнесвумен. Как ни странно, после трагического известия в августе 2019-го число фолловеров бессменного фэшн-директора ЦУМа лишь возросло. Тем, кто узнал об Алле Константиновне лишь после ее смерти, хотелось выяснить, каким она была человеком и почему так много людей отдают ей дань памяти.

В течение последних 5 месяцев дочь Вербер периодически выкладывала архивные снимки.

Пользователи Сети с нетерпением ждут этих кадров, за которыми всегда стоит некая история.

Алла Вербер

24 декабря Катя Вербер опубликовала серию фотографий с матерью в честь ежегодного предновогоднего обеда в ЦУМе. Эту традицию ввела Алла Константиновна и всегда очень ответственно относилась к ее организации.



«Каждый год в последние недели декабря моя мама собирала в ЦУМе главных редакторов модных журналов на традиционный предновогодний обед. Я подобрала фотографии с этого мероприятия за 2014-й, 2015-й, 2016-й, 2017-й и 2018-й и хочу вам их показать. Большое спасибо команде ЦУМа, что в этом году решили не нарушать традицию и провести обед сегодня», — написала Катя.

1 2 3 ... 11 На протяжении многих лет Алла Вербер проводила предновогодние встречи с редакторами глянцевых журналов

Первыми на череду памятных фото обратили внимание селебрити — те, кто постоянно был на связи с Вербер и по долгу службы, и по дружбе. Екатерина Стриженова, Светлана Бонадрчук, Яна Рудковская, Виктория Шелягова, Александр Ревва, Инна Маликова и многие другие оставили под снимками эмодзи с сердцами.



«Какая красивая, сильная женщина. Была и будет», — написали подписчики Аллы Вербер.