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Катя Вербер растрогала пользователей Сети, опубликовав архивную серию снимков своей мамы

Аллы Вербер нет с нами почти пять месяцев, но за это время от ее страниц в соцсетях практически никто не отписался. Периодически ее дочь Катя выкладывает там архивные снимки, которые с ностальгией рассматривают фолловеры легенды модного бизнеса.
Алла Вербер
Катя и Алла Вербер

Смерть Аллы Вербер стала ударом не только для ее близких, но и для огромного количества подписчиков бизнесвумен. Как ни странно, после трагического известия в августе 2019-го число фолловеров бессменного фэшн-директора ЦУМа лишь возросло. Тем, кто узнал об Алле Константиновне лишь после ее смерти, хотелось выяснить, каким она была человеком и почему так много людей отдают ей дань памяти. 

В течение последних 5 месяцев дочь Вербер периодически выкладывала архивные снимки.

Пользователи Сети с нетерпением ждут этих кадров, за которыми всегда стоит некая история.

Алла Вербер
Алла Вербер

24 декабря Катя Вербер опубликовала серию фотографий с матерью в честь ежегодного предновогоднего обеда в ЦУМе. Эту традицию ввела Алла Константиновна и всегда очень ответственно относилась к ее организации. 

«Каждый год в последние недели декабря моя мама собирала в ЦУМе главных редакторов модных журналов на традиционный предновогодний обед. Я подобрала фотографии с этого мероприятия за 2014-й, 2015-й, 2016-й, 2017-й и 2018-й и хочу вам их показать. Большое спасибо команде ЦУМа, что в этом году решили не нарушать традицию и провести обед сегодня», — написала Катя. 

  • Алла Вербер
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    На протяжении многих лет Алла Вербер проводила предновогодние встречи с редакторами глянцевых журналов
    Смотреть галерею

Первыми на череду памятных фото обратили внимание селебрити — те, кто постоянно был на связи с Вербер и по долгу службы, и по дружбе. Екатерина Стриженова, Светлана Бонадрчук, Яна Рудковская, Виктория Шелягова, Александр Ревва, Инна Маликова и многие другие оставили под снимками эмодзи с сердцами. 

«Какая красивая, сильная женщина. Была и будет», — написали подписчики Аллы Вербер. 

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24 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @verberalla/Instagram
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Алла Вербер

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Гость 2019-12-23 08:49:00
397
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
138 Комментариев
Гость 2019-12-22 17:06:00
178
Невероятно везучая женщина, просто невероятно. Вырваться с того дна, на котором она родилась, на тот уровень, где находится она сейчас, не каждой дано. Понимаю, что наверняка ее путь не был легким, но все-таки ей нереально повезло. Круче, чем она, наверное только старушка Меган выступила.
Наталья Водянова поздравила сына с 18-летием, опубликовав архивное фото в прозрачных легинсах и трусах
42 Комментариев
Гость 2019-12-21 14:37:00
169
Елизавете нужно отделиться от папы женоненавистника и мамы с рабским менталитетом. И начать жить самой. Думать своими мозгами, а не папинами. А Боярского с мнением "о месте женщины" нужно бойкотировать. На западе за такие высказывания он бы давно лишился репутации. Это только в России пока можно направо и налево кричать, что женщине место только на кухне и тд.
Свадьбы не будет! Как Михаил Боярский три раза помешал дочери Елизавете выйти замуж
28 Комментариев





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