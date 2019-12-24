Дана Борисова пытается шутить на тему того, что так и не улетела на Самуи

Отмечать Новый год Дана Борисова решила в теплых краях. Для зимних каникул телеведущая предпочла остров Самуи, где когда-то проходила лечение в рехабе. Однако долгожданная поездка, судя по всему, сорвалась.

Дана Борисова

Дана Борисова с теплом вспоминает время, проведенное на острове Самуи. Там она проходила лечение от наркотической зависимости, смогла вновь обрести ясное сознание, а также завести немало друзей и приятелей. Новогодние праздники телеведущая планировала встретить под пальмами на любимом острове. Были куплены билеты, забронирован отель, а также составлен график занятий. Даже ресторан для главной ночи уходящего года — и тот был выбран.

Дана Борисова

Однако что-то пошло не так, поэтому в день вылета Борисова осталась в Москве. Об этом она написала в своем Инстаграме: «Вечер сочельника, мои хорошие, как чудесно. Как вы думаете, почему девушка, которая за 2 месяца купила авиабилет на сказочный остров Самуи, оплатила хороший отель на первой линии и с 12 друзьями забронировала самый модный на острове русский ресторан, не улетела из столицы?»

Борисова предложила фолловерам сыграть в игру и угадать, что же стало причиной этой задержки. Многие решили, что телеведущая не села в самолет из-за конфликта с дочерью. До этого Дана сообщала, что не берет с собой девочку из-за ее плохого поведения.



Другие же уверены, что телеведущая задержалась в Москве из-за профессиональных обязательств. Возможно, она примет участие в съемках какого-либо ток-шоу. В пользу этого свидетельствует и хештег, который добавила Борисова к своему посту, — #довстречивэфире. А как думаете вы, почему Дана Борисова пока не улетела на Самуи?