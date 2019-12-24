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Дана Борисова пытается шутить на тему того, что так и не улетела на Самуи

Отмечать Новый год Дана Борисова решила в теплых краях. Для зимних каникул телеведущая предпочла остров Самуи, где когда-то проходила лечение в рехабе. Однако долгожданная поездка, судя по всему, сорвалась.
Дана Борисова
Дана Борисова

Дана Борисова с теплом вспоминает время, проведенное на острове Самуи. Там она проходила лечение от наркотической зависимости, смогла вновь обрести ясное сознание, а также завести немало друзей и приятелей. Новогодние праздники телеведущая планировала встретить под пальмами на любимом острове. Были куплены билеты, забронирован отель, а также составлен график занятий. Даже ресторан для главной ночи уходящего года — и тот был выбран. 

Дана Борисова
Дана Борисова

Однако что-то пошло не так, поэтому в день вылета Борисова осталась в Москве. Об этом она написала в своем Инстаграме: «Вечер сочельника, мои хорошие, как чудесно. Как вы думаете, почему девушка, которая за 2 месяца купила авиабилет на сказочный остров Самуи, оплатила хороший отель на первой линии и с 12 друзьями забронировала самый модный на острове русский ресторан, не улетела из столицы?»

Борисова предложила фолловерам сыграть в игру и угадать, что же стало причиной этой задержки. Многие решили, что телеведущая не села в самолет из-за конфликта с дочерью. До этого Дана сообщала, что не берет с собой девочку из-за ее плохого поведения

Другие же уверены, что телеведущая задержалась в Москве из-за профессиональных обязательств. Возможно, она примет участие в съемках какого-либо ток-шоу. В пользу этого свидетельствует и хештег, который добавила Борисова к своему посту, — #довстречивэфире. А как думаете вы, почему Дана Борисова пока не улетела на Самуи?

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24 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @danaborisova_official/Instagram
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Дана Борисова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Денег нет, вот и не улетела

  • Вечер сочельника, мои хорошие, как чудесно. Как вы думаете, почему девушка, которая за 2 месяца купила авиабилет на сказочный остров Самуи, оплатила хороший отель на первой линии и с 12 друзьями забронировала самый модный на острове русский ресторан, не улетела из столицы

    Источник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/235050/
    © Woman.ru

    Я считаю, что после таких слов, можно больше эту девушку,ее дочь и все,что с рими связанно больше не коментировать. Видимо, она на хайпе своем деньги делает, а мы эту чушку коментируем. Нужно себя уважать, а эта девушка пусть и дальше живет своей лакшери лайф со своей никому не нужной дочкой.

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