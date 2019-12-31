Незабываемые моменты 2019 года: и смех, и грех, и успех наших героев в фотографиях

Что ни день, то инфоповод — примерно так мы думали на протяжении всех последних 12 месяцев. В плане ярких, запоминающихся событий 2019-й не подкачал, и многое мы будем помнить еще очень долго. До боя курантов осталось всего ничего, и мы предлагаем освежить в памяти самые крутые моменты уходящего года. От некоторых до сих пор захватывает дух.

2019-й год был сложным и полным неожиданных перемен. Даже Елизавета II это отметила в своей рождественской речи — а если уж британских монархов, самых уравновешенных в мире, неслабо потряхивало, то что говорить обо всех остальных.

Пережить королеве и правда пришлось немало. Меган Маркл начала качать права и устанавливать свои порядки во дворце, хотя до нее все неплохо работало, и, в конце концов, вообще отказалась отмечать Рождество с монаршими родственниками, улетев с принцем Гарри и сыном Арчи в Канаду.

А там и принца Эндрю обвинили в дружбе с известным организатором секс-траффика Джеффри Эпштейном, да еще и в совращении малолетних. Пришлось даже безропотно отказаться от королевских обязанностей. В общем, то, как Елизавета II выдержала все это в свои 93 года, — загадка и лишний повод ею восхититься.

Мы не верили в расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера до последнего, но оно все-таки произошло. Хорошо еще, что обошлись малой кровью и остались в хороших отношениях ради общей дочки Леа. Да и Трэвис Скотт и Кайли Дженнер тоже разбежались…

Но были и несомненно радостные моменты: Тейлор Свифт наконец-то помирилась с Кэти Перри, Блейк Лайвли родила третьего ребенка, Владимир Зеленский стал президентом Украины, а Китай подарил России двух очаровательных панд, которые теперь живут в Московском зоопарке и даже празднуют свои дни рождения. То ли еще будет в 2020-м!

1 2 3 ... 38 Леди Гага и Брэдли Купер, как две светлых повести, прижимались друг к другу прямо на сцене премии «Оскар», исполняя свой хит Shallow из фильма «Звезда родилась». Только за эту сцену можно было вручить паре еще пару «Оскаров». А третий — Ирине, которая с каменным лицом наблюдала за действом из зала

Поздравляем всех читателей Woman.ru с наступающим Новым годом и желаем, чтобы в следующем году вас ждали только приятные моменты, а вы успевали их запечатлеть!