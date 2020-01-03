Как в шелках! От каких «мелочей жизни» придется отказаться Виктории Бекхэм из-за долгов ее модного бизнеса

Слухи о тяжелом материальном положении бизнес-леди Виктории Бекхэм ходят давно. На днях стало известно, на какие жертвы вынуждена пойти дизайнер, чтобы спасти свою фэшн-империю от падения.

Да, кризис, перестройка экономики и новый тренд на разумное потребление вышел боком Виктории Бекхэм. Ее одноименный бренд который год теряет доход и работает в минус — и теперь из-за многомиллионных долгов модельеру придется отказаться от многих привычных ей вещей. Например, в новом году Виктория попрощается со своим личным шофером, который возит ее из дома в офис и обратно. Кроме того, бизнесвумен вынуждена сократить штат, а также урезать себе зарплату! Об этом сообщил портал Daily Mail со ссылкой на свои источники.



Пользователи Сети с сомнением относятся к идиллическому инстаграм-миру, в котором Виктория так активно живет, и просят ее спуститься уже на землю и разобраться в счетах ее увядающего бизнеса.



Впрочем, Виктория без дела не сидит: не так давно она пыталась провести ребрендинг и даже запустила новую косметическую линию. Казалось бы, вот он секрет стабильного роста — не в глубину, а в разнообразие (кстати, по такому же принципу работает и Ольга Бузова, которая так или иначе успела реализоваться во всех бизнес-сферах). Правда, и эта работающая стратегия у Виктории дала сбой.

Судя по финансовому отчету VB за 2019-й, положение Вики весьма плачевное: долг бренда составляет порядка 36 млн фунтов стерлингов (больше двух миллиардов рублей в переводе на российскую валюту). По сравнению с прошлым годом, денежный «минус» составил целых 23 млн. Это много. Даже очень.

«Искусственное дыхание» бренду неоднократно делал Дэвид Бекхэм. По личной инициативе.

Как глава семейства и любящий муж, он то и дело выплачивал долги за Викторию и неоднократно выступал в качестве инвестора. После столь щедрой финансовой реанимации экс-«перчинка» с энтузиазмом принималась за создание новых коллекций и думала, что сейчас-то все наладится, но... даже моральная поддержка Анны Винтур не вытаскивала бизнес в «плюс».

1 2 3 ... 13 Виктория Бекхэм уже много лет занимается развитием своего бизнеса

Виктория продолжает хорохориться и, как ни в чем не бывало, постить фотографии в вещах из своих коллекций. Вероятно, таким образом она надеется привлечь дополнительное внимание к бренду, но и это получается так себе. «На ней, может быть, какое-то проклятье?» — то ли с юмором, то ли с сочувствием спрашивают пользователи Сети.