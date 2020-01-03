Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Как в шелках! От каких «мелочей жизни» придется отказаться Виктории Бекхэм из-за долгов ее модного бизнеса

Слухи о тяжелом материальном положении бизнес-леди Виктории Бекхэм ходят давно. На днях стало известно, на какие жертвы вынуждена пойти дизайнер, чтобы спасти свою фэшн-империю от падения. 

Да, кризис, перестройка экономики и новый тренд на разумное потребление вышел боком Виктории Бекхэм. Ее одноименный бренд который год теряет доход и работает в минус — и теперь из-за многомиллионных долгов модельеру придется отказаться от многих привычных ей вещей. Например, в новом году Виктория попрощается со своим личным шофером, который возит ее из дома в офис и обратно. Кроме того, бизнесвумен вынуждена сократить штат, а также урезать себе зарплату! Об этом сообщил портал Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Пользователи Сети с сомнением относятся к идиллическому инстаграм-миру, в котором Виктория так активно живет, и просят ее спуститься уже на землю и разобраться в счетах ее увядающего бизнеса. 

Впрочем, Виктория без дела не сидит: не так давно она пыталась провести ребрендинг и даже запустила новую косметическую линию. Казалось бы, вот он секрет стабильного роста — не в глубину, а в разнообразие (кстати, по такому же принципу работает и Ольга Бузова, которая так или иначе успела реализоваться во всех бизнес-сферах). Правда, и эта работающая стратегия у Виктории дала сбой. 

Судя по финансовому отчету VB за 2019-й, положение Вики весьма плачевное: долг бренда составляет порядка 36 млн фунтов стерлингов (больше двух миллиардов рублей в переводе на российскую валюту). По сравнению с прошлым годом, денежный «минус» составил целых 23 млн. Это много. Даже очень.

«Искусственное дыхание» бренду неоднократно делал Дэвид Бекхэм. По личной инициативе.

Как глава семейства и любящий муж, он то и дело выплачивал долги за Викторию и неоднократно выступал в качестве инвестора. После столь щедрой финансовой реанимации экс-«перчинка» с энтузиазмом принималась за создание новых коллекций и думала, что сейчас-то все наладится, но... даже моральная поддержка Анны Винтур не вытаскивала бизнес в «плюс».

Виктория продолжает хорохориться и, как ни в чем не бывало, постить фотографии в вещах из своих коллекций. Вероятно, таким образом она надеется привлечь дополнительное внимание к бренду, но и это получается так себе. «На ней, может быть, какое-то проклятье?» — то ли с юмором, то ли с сочувствием спрашивают пользователи Сети. 

Перейти к обсуждению


03 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @davidbeckham, @victoriabeckham/Instagram
Теги

Виктория Бекхэм

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.