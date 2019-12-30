Сладкая женщина: не умея готовить, Татьяна Брухунова испекла торт к празднику

Татьяна Брухунова не раз говорила, что далека от домашних забот. И все же перед праздниками молодая избранница Евгения Петросяна решила немного поэкспериментировать на кухне. 

30 декабря 2019 · Текст: · Фото:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова

30-летняя Татьяна Брухунова — большой ценитель всего прекрасного. В микроблоге молодая женщина постоянно публикует красивые снимки своего дома. В идеально построенный кадр попадают пышные букеты, завтраки и обеды на дизайнерской посуде, альбомы по искусству и моде и многое другое. 

Нередко ассистентка Евгения Петросяна делится и рецептами разных блюд, которые особенно любит. 

Татьяна никогда не скрывала, что не занимается готовкой, — на это у нее просто не бывает времени. Однако знаменитость любит наблюдать за процессом приготовления пищи своей помощницей по хозяйству. 

Сегодня ночью Брухунова вернулась из Берлина в Москву. Дома ее ждал торт с шоколадной крошкой, который специально к приезду приготовила домработница. 

Можно сказать, что Татьяна тоже приняла участие в создании десерта — именно она придумала рецепт. 

«Это был творческий эксперимент. А полработы, как известно, не показывают. Нам есть, над чем еще поработать», — написала в своем микроблоге молодая женщина, пообещав попозже раскрыть этапы приготовления торта. 

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Интернет-пользователи похвалили Татьяну за приготовление домашних сладостей, ведь они менее вредные, чем покупные. Однако ей дали много советов касаемо того, как улучшить получившийся десерт, — многим он показался хоть и красивым, но слишком сухим на вид. 

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Комментарии

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  • Сделайте ей фильтры и прочее. Ну невозможно на нее смотреть.

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