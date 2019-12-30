30-летняя Татьяна Брухунова — большой ценитель всего прекрасного. В микроблоге молодая женщина постоянно публикует красивые снимки своего дома. В идеально построенный кадр попадают пышные букеты, завтраки и обеды на дизайнерской посуде, альбомы по искусству и моде и многое другое.

Нередко ассистентка Евгения Петросяна делится и рецептами разных блюд, которые особенно любит.

Татьяна никогда не скрывала, что не занимается готовкой, — на это у нее просто не бывает времени. Однако знаменитость любит наблюдать за процессом приготовления пищи своей помощницей по хозяйству.