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Виктория Боня раскрыла секрет красоты и стройности своих ног

Виктория Боня с особым трепетом следит за своим внешним видом. На днях она рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту ног.
Виктория Боня<br>
Виктория Боня

График поездок Виктории Бони расписан по дням. Лишь за последний месяц знаменитость успела побывать в Китае, на Мальдивах, во Франции, Англии, Турции, а сейчас она находится в Африке.

Как известно, перелеты сказываются не только на состоянии кожи лица. Чтобы избежать проблем с ногами, во время полета Виктория надевает компрессионные чулки. 

По словам 40-летней бизнесвумен, она пользуется ими даже во время коротких рейсов.

«Есть такие утягивающие гольфы. Надо лечь, задрать ноги, чтобы произошел отток крови, и потихонечку надевать компрессионные чулки, лежа с поднятыми ногами», — объяснила Боня в инстаграм-историях и наглядно показала, как это делать. 

«Прилетаете, снимаете и просто удивляетесь тому, что ножки в тонусе. А это очень важно для здоровья», — добавила звезда. 

И все же Виктория пожаловалась подписчикам на хроническую усталость. «Я впервые в жизни столкнулась с тем, что не могу нормально спать уже более пяти суток. Если посчитать, где я побывала за последний месяц, то похоже, что усталость и правда могла дать о себе знать», — написала Виктория. 

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30 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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