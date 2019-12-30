Виктория Боня раскрыла секрет красоты и стройности своих ног

Виктория Боня с особым трепетом следит за своим внешним видом. На днях она рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту ног.

Виктория Боня



График поездок Виктории Бони расписан по дням. Лишь за последний месяц знаменитость успела побывать в Китае, на Мальдивах, во Франции, Англии, Турции, а сейчас она находится в Африке.

Как известно, перелеты сказываются не только на состоянии кожи лица. Чтобы избежать проблем с ногами, во время полета Виктория надевает компрессионные чулки.

По словам 40-летней бизнесвумен, она пользуется ими даже во время коротких рейсов.

«Есть такие утягивающие гольфы. Надо лечь, задрать ноги, чтобы произошел отток крови, и потихонечку надевать компрессионные чулки, лежа с поднятыми ногами», — объяснила Боня в инстаграм-историях и наглядно показала, как это делать.

«Прилетаете, снимаете и просто удивляетесь тому, что ножки в тонусе. А это очень важно для здоровья», — добавила звезда.

1 2 3 ... 11 Фолловеры Виктории Бони часто адресуют комплименты ее ногам

И все же Виктория пожаловалась подписчикам на хроническую усталость. «Я впервые в жизни столкнулась с тем, что не могу нормально спать уже более пяти суток. Если посчитать, где я побывала за последний месяц, то похоже, что усталость и правда могла дать о себе знать», — написала Виктория.