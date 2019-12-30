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Ольга Бузова наслаждается роскошью Куршевеля, пока Анна отдыхает «эконом-классом» на Розе Хутор

Прошел ровно год с момента крупной ссоры сестер Бузовых: Ольга и Анна разругались прямо во время зимних каникул в Куршевеле. Спустя 365 дней певица вернулась на «места былой славы», а вот ее младшая сестра нашла себе новую локацию для отдыха. 
Анна и Ольга Бузовы
Анна и Ольга Бузовы

Новый 2019-й Ольга и Анна Бузовы встретили вместе: сначала девушки отправились на горнолыжный курорт Куршевель, а после — на Мальдивы. Правда, вернулись они порознь: певица летела бизнес-классом, а ее младшая сестра — экономом. До сих пор неизвестно, из-за чего повздорили девушки, которые всегда были неразлучны. Как бы то ни было, Ольга и Анна отписались друг от друга в Инстаграме и до сих пор держатся поодаль. 

Анна Бузова
Анна Бузова
В преддверии 2020-го Бузова-младшая решила устроить себе по-настоящему зимнюю сказку.

Девушка вместе с мужем отправилась на Розу Хутор. «Ехали за свежим воздухом, горами, атмосферой и снегом. Планы на день — гулять, кайфовать и ни о чем не думать», — поделилась Анна.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга Бузова тоже без дела не сидит: никакие плохие воспоминания не остановили ее от поездки в Куршевель, куда она отправилась со своим бойфрендом. «Я так скучала», — написала в своем Инстаграме певица и выложила фото в ярком горнолыжном костюме. Похоже, каникулы у девушки будут по-настоящему активными. 

  • Анна Бузова
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    Пользователи Сети отмечают, что Анна и Ольга Бузовы даже фото из отпуска выкладывают похожие
    Смотреть галерею

Пользователи Сети уже обратили внимание на то, что обе сестры проводят новогодние праздники в снежных красотах, правда, на этот раз порознь. Многие и вовсе уверены, что теперь девушки соперничают, выкладывая снимки с отдыха. Мол, кому веселее и радостнее встречать Новый год. «Помирились бы уже», — пишут пользователи Сети, и мы их полностью поддерживаем.

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30 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @buzova86, @annabuzova/Instagram, Starface
Теги

Ольга Бузова, Анна Бузова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну что высасывать из пальца, соперничают и все такое, одна с любимым человеком, вторая семейная, с мужем, ищете подвох.

  • Все верно, каждый отдыхает по своим средствам...что плохого?! У каждой своя жизнь.

  • Кто с мужем. Анька не замужем. Живет с этим дядей 10 лет, замуж ее не зовут.

  • Эти статьи кара нам вместо Таракостей?

  • Как закоренелый лыжник с 30-летним стажем хочу внести ясность - трассы в Хуторе намного комфортнее, продуманнее, удобнее, длиннее и современнее, чем в Куршевеле.

  • Я бы тоже держалась от Бузовой подальше. У нее лицо полное спеси и надменности. Девица давно живет в выдуманном мире, с полной потерей реальности, дом-2 ломает психику всем. У нее весь дом обклеен её фотографиями, это клиника.

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