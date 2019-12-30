Ольга Бузова наслаждается роскошью Куршевеля, пока Анна отдыхает «эконом-классом» на Розе Хутор

Прошел ровно год с момента крупной ссоры сестер Бузовых: Ольга и Анна разругались прямо во время зимних каникул в Куршевеле. Спустя 365 дней певица вернулась на «места былой славы», а вот ее младшая сестра нашла себе новую локацию для отдыха.

Анна и Ольга Бузовы

Новый 2019-й Ольга и Анна Бузовы встретили вместе: сначала девушки отправились на горнолыжный курорт Куршевель, а после — на Мальдивы. Правда, вернулись они порознь: певица летела бизнес-классом, а ее младшая сестра — экономом. До сих пор неизвестно, из-за чего повздорили девушки, которые всегда были неразлучны. Как бы то ни было, Ольга и Анна отписались друг от друга в Инстаграме и до сих пор держатся поодаль.

Анна Бузова

В преддверии 2020-го Бузова-младшая решила устроить себе по-настоящему зимнюю сказку.

Девушка вместе с мужем отправилась на Розу Хутор. «Ехали за свежим воздухом, горами, атмосферой и снегом. Планы на день — гулять, кайфовать и ни о чем не думать», — поделилась Анна.

Ольга Бузова

Ольга Бузова тоже без дела не сидит: никакие плохие воспоминания не остановили ее от поездки в Куршевель, куда она отправилась со своим бойфрендом. «Я так скучала», — написала в своем Инстаграме певица и выложила фото в ярком горнолыжном костюме. Похоже, каникулы у девушки будут по-настоящему активными.

1 2 3 ... 10 Пользователи Сети отмечают, что Анна и Ольга Бузовы даже фото из отпуска выкладывают похожие

Пользователи Сети уже обратили внимание на то, что обе сестры проводят новогодние праздники в снежных красотах, правда, на этот раз порознь. Многие и вовсе уверены, что теперь девушки соперничают, выкладывая снимки с отдыха. Мол, кому веселее и радостнее встречать Новый год. «Помирились бы уже», — пишут пользователи Сети, и мы их полностью поддерживаем.