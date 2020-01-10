Эгоистичные хищницы: как выглядят любимые женщины самых богатых мужчин и в чем их скрытая сила

Эти женщины сделали то, о чем втайне мечтают многие из нас, — вышли за самых богатых мужчин замуж (или уже на пути к этой цели). При этом к миру звезд они не имеют никакого отношения, да и красотой, что уж там, не блещут. Секретарша, пианистка, студентка-отличница, программистка — вот послужной список наших героинь. Чем они зацепили будущих миллиардеров? И так ли невинны, как выглядят со стороны?



Жены богатых мужчин — одна из самых обсуждаемых тем в Сети. Редко кому из этих счастливиц достаются комплименты от диванных критиков, изучающих их вдоль и поперек: и фигура полновата, и ноги кривоваты, и вообще ничего особенного.



Со стороны почти все эти женщины выглядят тихими серым мышками, поддерживающими своих спутников жизни в богатстве и бедности, в болезни и в здравии. Со первым пунктом сомнений не возникает: некоторые из наших героинь действительно идут рука об руку с миллиардерами с тех самых пор, когда на их счетах вместо девятизначных сумм был круглый ноль.

Интересно другое — лица этих женщин говорят о том, что они весьма непростые штучки. С Лорен Санчес, ставшей одной из главных героинь ушедшего 2019-го, все понятно — по ней видно, что она обладает неуемным аппетитом, хоть и прикидывается простушкой, разгуливая на Сен-Барте в самой неприметной одежде. Но кто бы мог подумать, что тихоню Присциллу Чан, жену Марка Цукерберга, наш эксперт назовет эгоистичной и расчетливой особой, для которой любовные дела с мужем стоят на самом последнем месте.



Наше дело — не судить, а лишь рассказать о том, кем являются спутницы самых богатых мужчин планеты, как они их завоевали и чем удерживают. В этом нам помогает физиогномист Зоя Никитенкова, таролог Марианна Абравитова и экстрасенс и нумеролог Мариам Циминтия.

Лорен Санчес (50 лет) и Джефф Безос (55 лет) — вместе около года

Похоже, слухи о том, что Лорен Санчес долго присматривалась к своей «жертве» и таки увела его из семьи, — абсолютная правда. Именно такой вывод можно сделать после анализа, который наши эксперты провели, основываясь на внешности и дате рождения возлюбленной Джеффа Безоса. Напомним, ради нее основатель империи Amazon оставил жену после 25 лет брака.

По мнению физиогномиста, Лорен Санчес обладает на первый взгляд несовместимыми качествами. Эпатажная огненная дама наделена врожденным обаянием и необъяснимой магнетической харизмой, привлекающей всех, кто попадает в орбиту ее влияния.

Она умеет точно и безошибочно почувствовать любого партнера и в первые же минуты подстроиться под его интересы, приоритеты и настроение. Лорен в непосредственном контакте всегда производит убойное впечатление — и на женщин, и на мужчин.

Невозможно устоять перед ее обаянием. Убедительный глубокий интерес к собеседнику позволяет Лорен чуть ли не слиться с ним в одно целое.



Внешне она беспредельно доброжелательна. Это тонкая игра, которую разоблачить не так уж и просто. Увы, каждый любит внимание к себе, а если оно еще и не вызывает сомнений, как это выглядит в исполнении Лорен, любой партнер прикипает к ней надолго.

Несмотря на искренность и заботливость, демонстрируемую в отношениях, Лорен — всего лишь талантливая актриса, и все истинные жизненные приоритеты лежат в плоскости личных желаний и устремлений.

Ее аппетиты неуемны!



Все самое лучшее в этой жизни должно принадлежать Санчес. В отношениях с Джеффом Безосом ей не составило труда сыграть именно ту роль, которую он ожидал.

Его повышенная тревожность, постоянные сомнения в правильности собственных шагов, страх поражения и одиночества оказались для Лорен благодатной почвой реализации своего таланта успокаивать и становиться единственным главным другом, который отдает себя всецело партнеру, при этом ничего не требуя взамен.

Лорен для Джеффа одновременно и друг, и заботливая мать. В моменты, когда самый богатый человек мира поддается своей импульсивности и впадает в глубокое замешательство, Лорен подставляет плечо и убедительно подчеркивает все его лучшие качества, даже те, которых не существует.

Бывший муж Маккензи Безос глубоко ошибается, считая Санчес своей надежной опорой. Она уже взяла вершину и, максимально вероятно, потеряла интерес к этому достижению. Следующей ее ступенькой будут цели, лежащие в плоскости карьеры. Только это спасет Джеффа от необходимости строить новый брак. Безос не сможет существовать без полноценного постоянного партнерства, какое у него было с Маккензи. И именно такую иллюзию поддерживает в его сознании Лорен.

«Я бы назвала ее факелом и горящей звездой», — так Лорен Санчес описывает таролог. По мнению Марианны Абравитовой, эта женщина никогда не сомневалась в том, что она лучшая, и всегда шла по жизни с этим девизом.

Когда у человека есть такой настрой, то к нему притягивается все самое-самое, в том числе и мужчины. Кстати, о них. Карты подсказывают, что в жизни опасной штучки Лорен Санчес будут другие представители сильного пола, причем намного моложе нее. Получается, что Джефф Безос совершил ошибку, расставшись с женой после 25 лет брака?



Нумеролог: Лорен — это 2, а Джефф – шестерка. И в любви, и отношениях эта пара ужаснейшая — ни он, ни она не могут до конца понять друг друга.

Мелинда (55 лет) и Билл Гейтс (64 года) — в браке 25 лет

Конец восьмидесятых. На одной из корпоративных вечеринок Microsoft встречаются глава компании Билл Гейтс и Мелинда Френч, занимающая весьма неплохую должность в отделе разработки мультимедийных продуктов. Долгий разговор обо всем на свете, обмен телефонами и звонок от него в тот же вечер. Так началась история любви одной из самых крепких пар современности — Билл и Мелинда Гейтс вместе уже три десятилетия. Что же это за женщина?

По мнению физиогномиста Зои Никитенковой, Мелинда Гейтс относится к разряду тех самодостаточных женщин, которые с детства точно знают, что им нужно от жизни. Для таких не существует авторитетов, они сами и только сами себе авторитет, управитель и вдохновитель. Цели ставят высочайшие, достигают их блестяще и безупречно. Даже враги всегда признают их блестящий ум, высокий интеллект и железную хватку во всем, к чему они имеют отношение.



Жена великого Билла Гейтса, несмотря на высокую жизненную активность и широкий спектр интересов, чувствует себя комфортно в предсказуемых и выверенных до деталей ситуациях. Там, где находится Мелинда, — всегда порядок и умиротворение. Для любого она найдет нужное слово, точно подстроится под настроение собеседника, создаст эмоциональный и душевный комфорт.

Камнем преткновения в общении с Мелиндой могут стать ее неуступчивость и пристрастие к спорам, в которых, конечно же, только она должна выйти победительницей. Невероятное упрямство, которым не обладает ее супруг, является тем самым дополнением, приведшим к созданию гармонии в этой неординарной паре. Мелинда никогда не позволит себе бросить начатое на полпути. И в равной степени такая высокая требовательность распространяется на близких. Высокая эмоциональная и сострадательная составляющая характера создателя Microsoft гасится прагматизмом, решительностью и рациональностью его благоверной.

Благодаря врожденному дару убеждения Мелинда всегда вовремя и в меру способна охладить супруга от излишней доброты и жертвенности в отношении окружающих.

Несмотря на такую благостную характеристику Мелинда иногда может зайти слишком далеко в собственном упорстве. Сильно проявленный захватнический инстинкт иногда уводит ее в сторону от реальности и доводит заблуждения до некоего фанатизма. Но такой подход к жизни позволяет достигать именно тех вершин, которые она считает достойными для себя.

Не чужды Мелинде надменность и высокомерие, которое проявляется в молчаливом игнорировании тех, кто ниже по интеллекту и статусу.

Самое главное достоинство Мелинды — аналитический ум и холодный расчет, который проявляется не только в бизнесе, но и в личных отношениях. Своим приходом в мир Билла Гейтса она создала из легкого хаоса четко структурированную гармоничную жизнь.

Творческая энергия и изобретательность в комплексе с рассудительностью и спокойствием покорят любого мужчину. Рискну предположить, что Билл Гейтс очарован своей женой сейчас в равной степени так же, как и в начале их знакомства.



С физиогномистом согласна и таролог Марианна Абравитова, подтверждающая, что Мелинда Гейтс сделана по мужскому типу. Острый ум, интеллект и железная хватка — все при ней!

Билл и Мелинда отзеркаливают являются полным отражением друг друга. Такие пары складываются не по химии физиологической, а по химии интеллектуальной. При первом знакомстве она поразила его своим подходом к жизни, и он понял, что это его человек. Соответствующая реакция была и с другой стороны. Хочу отметить, что такие женщины очень на большого любителя. То, что они нашли друг друга, можно считать кармой. Эта пара — мощная команда.



Нумеролог: Мелинда — 7, а Билл — четверка. Они очень противоположны, но как раз за счет этого и притягиваются друг к другу. Мелинда — самая практичная женщина на свете, а Билл, несмотря на то, что многого добился, склонен к меланхолии. Эта женщина для него двигатель прогресса во всем и всегда.

Присцилла Чан (34 года) и Марк Цукерберг (35 лет) — в браке 7 лет

Студентка факультета биологии и мастер программирования встретились в Гарварде. Он был с головой погружен в свой проект, она его всячески поддерживала и одна из немногих верила в успех задуманного. А он верил, что они будут вместе. Так и получилось. Чем же она его зацепила и удержала? Одним ли только вниманием и заботой?

Не удивительно, что сверхподвижный ум Марка Цукерберга отреагировал на честолюбивую, но одновременно добросердечную Присциллу. Ненавидя рутину и все, что может ограничивать его свободу, Марк нашел в девушке в первую очередь верного понимающего друга. Присцилла в силу воспитания ориентирована на равноправные коллективные отношения, и, даже обладая высокими амбициями, она ни в коей мере не пытается явно довлеть над не всегда обязательным «вечным странником» Марком, создающим себе островок стабильности в собственном мире беспокойных мыслей и действий.

Присцилла наделена чрезвычайной мудростью и умеет тонко скрывать собственные страсти, нетерпеливость, эгоистичность и расчетливость.

Качества харизматичного лидера ей свойственны в гораздо большей степени, чем создателю Фейсбука. Упорству и терпению Присциллы нет границ, никакие психологические бури не будут проявлены во вне благодаря ее высокой стрессоустойчивости. В любой ситуации Чан — остров незыблемой твердости и уверенного спокойствия.

Супруге Марка Цукерберга, родившей ему двоих детей, не свойственны страсти любовного толка. Она органично себя чувствует в отстраненных отношениях с партнерами, делая акцент на своей профессиональной деятельности или выполнении других внешних обязательств, не связанных с семьей. Собственная работа стоит на первом месте. Присцилла тонко создает именно такую дистанцию в отношениях, чтобы Марк не ощущал ее доминирования и не чувствовал себя хоть в малейшей степени подконтрольным. Такая установка органична и удобна для них обоих.



Стремление Марка к получению нового опыта неистребимо из-за его постоянного внутреннего конфликта между жаждой свободы и желанием достичь умиротворения. Присцилла оказалась именно той личностью, которая не только понимает такие условия, но и искренне принимает и разделяет их, закрывая глаза на его излишний педантизм, самоуверенность и эгоцентризм.

По мнению таролога, Присцилла является для Марка другом, а уже потом женой и матерью его детей. Она во многом с ним соглашается и принимает его главенствующую позицию. Он не смотрит на нее сверху вниз — они смотрят друг другу в глаза. Она все понимает, она партнер и поддержка, а плотская любовь где-то на последнем месте.



Нумеролог: Присцилла — это цифра 3, а Марк — пять. Здесь кроется самый большой секрет, почему он выбрал именно ее. Такие женщины — очень большие собственницы. Они сильные личности, которые не очень любят вести семейный быт, но для Цукерберга она идеальный партнер, союзник в любых делах, к тому же позволяет своему мужчине развиваться до высокого уровня, поддерживая его в любых начинаниях и стремлениях.

Флора Перес (около 64 лет) и Амансио Ортега (83 года) — в браке 18 лет

Основатель компании Inditex, самым громким проектом которого является бренд Zara, был женат дважды. С первой супругой Росалией Мера он и основал компанию, сделавшую его королем испанской моды и обладателем состояния в 70 миллиардов долларов. Дальше был развод и годы холостяцкой жизни, а потом он обратил внимание на нее — ту, которая уже длительное время была рядом и без которой он уже не представлял свой день. Его секретарша Флора Перес. Что она за человек? И что за человек ее супруг?

По мнению физиогномиста, быть женой такого жесткого, самодостаточного и харизматичного мужа, как Амансио Ортега, непросто. Этот человек с категоричным непререкаемым характером, высоким интеллектом, объемным творческим мышлением старается всегда выглядеть крайне законопослушным и придерживаться консервативных взглядов. Предпочитает патриархальный уклад жизни и общепринятые семейные ценности.



Его вторая жена безоговорочно свободолюбивая и независимая особа, для которой любые ограничения просто не существуют.

Флора Перес — дама эпатажная, привыкшая добиваться желаемого за счет здоровой наглости, неудержимого огненного нрава и невероятного упорства, которое она включает в, казалось бы, совершенно недостижимых ситуациях.

В меру импульсивна, без завышенных амбиций, Флора в жизни создает впечатление очень добросовестной и миролюбивой дамы. Но за кажущимся спокойствием бушуют такие бури, которые невозможно укротить. У нее всегда хватит сил, выдержки и терпения просидеть в засаде, выжидая нужный момент. А затем продуманно и точно сделать очередной ход в свою пользу.

Флора — женщина-провокатор. Она может тонко, совершенно не вызывая подозрений, свести нужные ей стороны в непреодолимый конфликт, рассорить людей и при этом остаться вне подозрений. Ей всегда сопутствует удача и непостижимым образом удается оказываться в нужное время в нужном месте. Возможно, Амансио Ортега в какой-то момент все же понял специфику характера Флоры, но дело сделано — она уже его законная жена со всеми вытекающими последствиями.

Таролог назвала Флору врожденным психологом, которая крайне умело подобрала ключи к сейфу — сердцу обладателя состояния в 74 миллиарда евро. Без нее Амансио уже не может, как не может без воздуха, удобной кровати и вкусной еды. Свою роль тут сыграло не только упорство Перес, но и тот факт, что она долгие годы проработала личным помощником бизнесмена. Подобные браки, отмечает специалист, являются крепкими и идеальными. Они как пазлы, которые подошли друг другу.



Нумеролог: Флора — 3. Амансио — пять. Она относится к категории женщин, которые главенствуют над своим партнером. И такой мужчина всегда будет на втором месте. Но на самом деле Флора — прекрасный союзник для Амансио. Она ведет свою иерархию, она серый кардинал его бизнеса. Очень активная, в какой-то степени прессингующая.

Элен Мерсье (59 лет) и Бернар Арно (70 лет) — в браке 28 лет

Их связала музыка! Она — известная пианистка, он — знаток Шопена и самый богатый человек в Европе, владелец конгломерата LVMH. «В своего мужа я влюбилась, когда услышала, как он играет на пианино. Музыка раскрыла в нем сверхчувствительного человека, который очень контрастировал с его привычным образом несгибаемого бизнесмена», — говорила о Бернаре Элен в интервью изданию Forbes и добавляла, что он очень внимательный и чуткий человек, который позволяет ей заниматься любимым делом. Но так ли милы и прекрасны герои этой истории?

За трогательной внешностью Элен Мерсье с неизменной доброжелательной улыбкой кроется тонкая творческая натура с хищнической хваткой. Нужно признать, что Элен, как и Флора Перес, относится к разряду женщин-провокаторов.

У свекрови Натальи Водяновой невообразимо высокая самооценка, она абсолютно уверена в собственном превосходстве над окружающими, и, нужно признать, имеет для этого все основания.

Прагматизм и расчетливость не позволяют известной пианистке расслабиться и почивать на лаврах. Нестандартные подходы к решению обыденных задач дают ей возможность выделяться на фоне окружающих за счет собственной харизмы, обаяния и трудолюбия. Все, что делает Элен, должно получаться в превосходной степени.

Если учесть, что ее муж, будучи холодным и расчетливым прагматиком, живет в постоянном внутреннем конфликте между логикой и стремлением творческого самовыражения, можно предположить, что Элен отведена роль «второго Я» Бернара Арно.



Да, Элен Мерсье дисциплинирована до педантизма, держит себя в очень жестких рамках правил. Таким образом она пытается восполнить потребность во внешнем внимании, которое, вероятней всего, не получает в семье. Бернар Арно на самом деле хладнокровный педант, который не знает сильных эмоций и не может ими одарить свою звездную жену.

А Элен для полного эмоционального комфорта нужно всеобщее признание и аплодисменты. В семье она подстраивается под правила и догмы, навязанные мужем, а на сцене дает волю фантазиям и раскрывает душу.

По мнению таролога, для таких людей, как Элен Мерьсе, деньги и богатые мужья на 100-м плане, а на первом — ее ценности и личные глубокие планы. Она, талантливая пианистка, входящая в высшую музыкальную элиту (наравне с нашим Владимиром Спиваковым), не оставила карьеру после рождения троих сыновей. Не пошла по стопам типичных спутниц богатых мужчин, курсирующих целыми днями между бутиками и ресторанами, а приняла решение остаться той личностью, которую полюбил ее муж.

Именно всеми этими качествами она и зацепила своего супруга.

Если вы хотите быть интересной, делайте так, чтобы не быть зависимой ни от чего и ни от кого. Всегда важно понимать свою ценность, и в вашей жизни будут появляться такие же мужчины. Не стоит делать ставку на внешние параметры, так как если за этим ничего не стоит, то вы поиграете.





1 2 3 ... 15 По мнению физиогномиста, супруга владельца конгломерата LVMH Бернара Арно зацепила его независимым характером

Нумеролог: почему этот брак держится так долго? Элен — цифра 4, Бернар Арно — тоже четверка. Перед вами уникальный пример цифр близнецов. В таких парах царит полное взаимопонимание и комфорт. И даже если на стороне могут появляться какие-то романтические отношения, четверка настолько мудра, что может простить своего партнера и остаться с ним в отношениях дальше.