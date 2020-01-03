«Перестать ругаться и грызть ногти»: что Меган Маркл обещала себе из года в год

До того, как стать герцогиней, Меган Маркл активно вела соцсети и блог, в которых делилась своими мыслями, переживаниями и целями. В Сети сохранился один из постов, в котором супруга принца Гарри желает себе избавиться от вредных привычек.

Меган Маркл

В новогодние праздники многие составляют список желаний и дают себе обещания. Меган Маркл не исключение. До свадьбы с принцем Гарри знаменитость делилась своими итогами года и целями на будущее в блоге The Tig. Некоторые из постов сохранились в Сети до сих пор.

Так, в 2016 году Меган пожелала самой себе избавиться от нескольких вредных привычек и заиметь новые — полезные.

«Пробежать марафон. Не грызть ногти. Перестать ругаться. Подтянуть французский», — писала Маркл. Однако тогда девушка призналась, что из года в год список ее обещаний не меняется.

«Марафона так и не было. Продолжаю ругаться, когда слишком устаю или испытываю стресс. Французский язык я изучала еще в средней школе, но стала забывать после того, как переключилась на испанский, потому что жила какое-то время в Буэнос-Айресе. Из года в год начинаю проходить аудиокурсы французского, но, к большому сожалению, быстро забрасываю. А ногти грызу, как только оказываюсь в зоне турбулентности», — цитирует Mirror.

1 2 3 ... 10 На днях издание Mirror опубликовало список обещаний Меган Маркл, которые она давала себе самой до отношений с принцем Гарри

Вместо этого Меган решила не повторять обещаний, а «легче относиться к жизни». «Смеяться и получать удовольствие, прислушиваться к себе и всегда оставлять место для волшебства. Ставить перед собой цели, но не расстраиваться, если что-то идет не так», — заключила Маркл.