«Перестать ругаться и грызть ногти»: что Меган Маркл обещала себе из года в год

В новогодние праздники многие составляют список желаний и дают себе обещания. Меган Маркл не исключение. До свадьбы с принцем Гарри знаменитость делилась своими итогами года и целями на будущее в блоге The Tig. Некоторые из постов сохранились в Сети до сих пор.
«Пробежать марафон. Не грызть ногти. Перестать ругаться. Подтянуть французский», — писала Маркл. Однако тогда девушка призналась, что из года в год список ее обещаний не меняется.
«Марафона так и не было. Продолжаю ругаться, когда слишком устаю или испытываю стресс. Французский язык я изучала еще в средней школе, но стала забывать после того, как переключилась на испанский, потому что жила какое-то время в Буэнос-Айресе. Из года в год начинаю проходить аудиокурсы французского, но, к большому сожалению, быстро забрасываю. А ногти грызу, как только оказываюсь в зоне турбулентности», — цитирует Mirror.
Вместо этого Меган решила не повторять обещаний, а «легче относиться к жизни». «Смеяться и получать удовольствие, прислушиваться к себе и всегда оставлять место для волшебства. Ставить перед собой цели, но не расстраиваться, если что-то идет не так», — заключила Маркл.