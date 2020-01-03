Озорной взгляд и широкая улыбка: каким растет Ратмир Юнусов

Анастасия Решетова часто публикует фото с двухмесячным сыном, однако до сих пор скрывает его лицо. На днях избранница Тимати объяснила, почему не показывает наследника, и рассказала, каким он растет. 

3 января 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Решетова и Тимати

Анастасия Решетова и Тимати стали родителями больше двух месяцев назад. За это время пара раскрыла немало подробностей о воспитании мальчика, однако показать подписчикам лицо Ратмира так и не решилась. 

На днях Решетова объяснила, почему скрывает сына от общественности.

«На мой взгляд, не показывать ребенка, который только недавно появился на свет, — это совершенно нормальная ситуация. Все, что касается нюансов родительства, — это точно личное дело каждого. Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит», — написала 23-летняя модель под фото с наследником. Однако уже можно понять, каким растет Ратмир.

«Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему свое время!» — гордо заключила молодая мать. 

+4

К слову, возлюбленная рэпера уже говорила, на кого больше похож Ратмир. По заявлениям бизнесвумен, в нем есть черты обоих родителей.

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Комментарии

3
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  • А кому интересно то, каким растет Ратмир Юнусов, кроме родителей Ратмира Юнусова?
  • Решетова считает, что вся страна замерла в ожидании)) и что значит - не показывать ребенка - если она его показывает, только налепляя дурацкие очки на глаза)

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