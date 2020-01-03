«На мой взгляд, не показывать ребенка, который только недавно появился на свет, — это совершенно нормальная ситуация. Все, что касается нюансов родительства, — это точно личное дело каждого. Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит», — написала 23-летняя модель под фото с наследником. Однако уже можно понять, каким растет Ратмир.

«Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему свое время!» — гордо заключила молодая мать.