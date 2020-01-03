Анастасия Решетова и Тимати стали родителями больше двух месяцев назад. За это время пара раскрыла немало подробностей о воспитании мальчика, однако показать подписчикам лицо Ратмира так и не решилась.
На днях Решетова объяснила, почему скрывает сына от общественности.
«На мой взгляд, не показывать ребенка, который только недавно появился на свет, — это совершенно нормальная ситуация. Все, что касается нюансов родительства, — это точно личное дело каждого. Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит», — написала 23-летняя модель под фото с наследником. Однако уже можно понять, каким растет Ратмир.
«Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему свое время!» — гордо заключила молодая мать.
К слову, возлюбленная рэпера уже говорила, на кого больше похож Ратмир. По заявлениям бизнесвумен, в нем есть черты обоих родителей.
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