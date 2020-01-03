Мальчик или девочка? Кто родится у баскетболиста Зубкова и бывшей жены Андрея Григорьева-Апполонова

2 января 2020-го экс-супруга солиста группы «Иванушки International» объявила о беременности, а на следующий день раскрыла пол будущего наследника. Или наследницы?

Андрей и Мария Зубковы

Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы жили вместе 17 лет. Однако весной 2019-го поклонники стали поговаривать, что этому союзу пришел конец. Все подтвердилось уже под конец года. А 5 декабря Мария и вовсе объявила о том, что выходит замуж.



Накануне Нового года она связала себя узами брака с баскетболистом Андреем Зубковым и взяла его фамилию. Вскоре в списке событий и важных перемен девушки появился еще один пункт: 2 января молодожены объявили о прибавлении в семействе.

Пара не стала скрывать пол будущего ребенка и уже на следующий день призналась, что ждет мальчика.

В инстаграм-историях Зубковой появилась новая публикация с голубой коляской. «It's a boy», — гласила подпись к фото.

1 2 3 ... 10 Информация о расставании Андрея и Марии Григорьевых-Апполоновых появилась в Сети еще весной прошлого года

Напомним, у Марии уже есть два сына от брака с Андреем Григорьевым-Апполоновым. Экс-супруги воспитывают 16-летнего Ивана и 11-летнего Артемия.