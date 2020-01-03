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Мальчик или девочка? Кто родится у баскетболиста Зубкова и бывшей жены Андрея Григорьева-Апполонова

2 января 2020-го экс-супруга солиста группы «Иванушки International» объявила о беременности, а на следующий день раскрыла пол будущего наследника. Или наследницы?
Андрей и Мария Зубковы
Андрей и Мария Зубковы

Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы жили вместе 17 лет. Однако весной 2019-го поклонники стали поговаривать, что этому союзу пришел конец. Все подтвердилось уже под конец года. А 5 декабря Мария и вовсе объявила о том, что выходит замуж. 

Накануне Нового года она связала себя узами брака с баскетболистом Андреем Зубковым и взяла его фамилию. Вскоре в списке событий и важных перемен девушки появился еще один пункт: 2 января молодожены объявили о прибавлении в семействе. 

Пара не стала скрывать пол будущего ребенка и уже на следующий день призналась, что ждет мальчика.

В инстаграм-историях Зубковой появилась новая публикация с голубой коляской. «It's a boy», — гласила подпись к фото. 

  • Андрей Григорьев-Апполонов
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    Информация о расставании Андрея и Марии Григорьевых-Апполоновых появилась в Сети еще весной прошлого года
    Смотреть галерею

Напомним, у Марии уже есть два сына от брака с Андреем Григорьевым-Апполоновым. Экс-супруги воспитывают 16-летнего Ивана и 11-летнего Артемия.

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03 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @m.a.s.h.a._z, @apollonov_ag, @k1x1k/Instagram
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Андрей Григорьев-Апполонов

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Поздравляем с наследником!

  • ёёёёё.... вот это живот!!! это ж сколько месяцев-то... рожать вот-вот что ли? и снова беременные животы голые животы и мужчины, целующие их...

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