Пельмени и «Щелкунчик»: Наталья Водянова привезла 5-летнего сына в Москву на сутки

1 января Наталья Водянова сообщила, что выходит замуж за Антуана Арно, а 2 января прилетела в Москву с сыном Максимом.

Наталья Водянова



Еще осенью Наталья Водянова прилетала в Россию со старшими детьми. Вместе с Лукасом, Невой и Виктором она посетила несколько городов Северного Кавказа. А в январские каникулы решила показать 5-летнему Максиму Москву.



На экскурсию по российской столице у звездной мамы было совсем немного времени — всего 24 часа. Однако Наталья справилась со своей задачей на «ура».

37-летняя модель с сыном успела слепить снеговика на Красной площади, отведать пельмени в легендарном ресторане «Пушкинъ», посмотреть «Щелкунчика» в Большом театре и даже побывать на финале шоу «Голос».



Также им удалось прогуляться по новогодней Москве и встретиться с друзьями.

«Волшебные 24 часа Максима в Москве», — описала последние сутки Водянова в своем Инстаграме, поделившись несколькими фото, сделанными за день.

Напомним, в первый день нового года Наталья поделилась радостной новостью: она выходит замуж за отца 5-летнего Максима, Антуана Арно, с которым вместе уже 9 лет.