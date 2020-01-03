Пельмени и «Щелкунчик»: Наталья Водянова привезла 5-летнего сына в Москву на сутки

Еще осенью Наталья Водянова прилетала в Россию со старшими детьми. Вместе с Лукасом, Невой и Виктором она посетила несколько городов Северного Кавказа. А в январские каникулы решила показать 5-летнему Максиму Москву.
37-летняя модель с сыном успела слепить снеговика на Красной площади, отведать пельмени в легендарном ресторане «Пушкинъ», посмотреть «Щелкунчика» в Большом театре и даже побывать на финале шоу «Голос».
Также им удалось прогуляться по новогодней Москве и встретиться с друзьями.
Напомним, в первый день нового года Наталья поделилась радостной новостью: она выходит замуж за отца 5-летнего Максима, Антуана Арно, с которым вместе уже 9 лет.