Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Пельмени и «Щелкунчик»: Наталья Водянова привезла 5-летнего сына в Москву на сутки

1 января Наталья Водянова сообщила, что выходит замуж за Антуана Арно, а 2 января прилетела в Москву с сыном Максимом.
Наталья Водянова
Наталья Водянова

Еще осенью Наталья Водянова прилетала в Россию со старшими детьми. Вместе с Лукасом, Невой и Виктором она посетила несколько городов Северного Кавказа. А в январские каникулы решила показать 5-летнему Максиму Москву. 

На экскурсию по российской столице у звездной мамы было совсем немного времени — всего 24 часа. Однако Наталья справилась со своей задачей на «ура». 

37-летняя модель с сыном успела слепить снеговика на Красной площади, отведать пельмени в легендарном ресторане «Пушкинъ», посмотреть «Щелкунчика» в Большом театре и даже побывать на финале шоу «Голос».

Также им удалось прогуляться по новогодней Москве и встретиться с друзьями.

«Волшебные 24 часа Максима в Москве», — описала последние сутки Водянова в своем Инстаграме, поделившись несколькими фото, сделанными за день. 

Напомним, в первый день нового года Наталья поделилась радостной новостью: она выходит замуж за отца 5-летнего Максима, Антуана Арно, с которым вместе уже 9 лет. 

Перейти к обсуждению 5


03 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @natasupernova/Instagram
Теги

Наталья Водянова

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Я после ее видео в авто, где она своему опухшему странному лицу делает мэйк и сильно дергает себя за волосы, прям совсем не понимаю Антуана

  • Да ее успех и в карьере и у мужчин вообще не понятен. Ни красоты, ни харизмы.Может на жалость давит. Или привороты какие делает.

  • Существует еще внутр. притягательность. Не скорпион ли она? Тогда все ясно. Частоочень притягательны.

  • Астрологические сектанты - это нечто.И Гугл у них по ходу сломан, что дату рождения Водяновой посмотреть не могут вместо того, чтоб нести тут всякую чушь про Скорпионов.

  • Внутренняя притягательность - это что? Печень, селезка, прямая кишка?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.