47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой

Вот это новости! Вечером 3 января в Инстаграме голливудской звезды Камерон Диаз появился первый за последние несколько месяцев пост. В нем актриса и ее супруг Бенджи Мэдден сообщили, что стали родителями.



Инстаграм Камерон Диаз не обновлялся со 2 мая 2019 года. Поклонники в надежде заходили туда, но так и не видели новых публикаций. Все изменилось 3 января.

В пятницу голливудская актриса и ее супруг Бенджи Мэдден поделились радостной новостью — они впервые стали родителями! На свет появилась их дочка: «Мы счастливы и благодарны, что вступаем в новое десятилетие с заявлением о рождении нашей дочери, Рэддикс Мэдден. Она сразу же покорила наши сердца и по-настоящему дополнила нашу семью».

1 2 3 ... 10 Камерон Диаз вернулась в Инстаграм, чтобы собщить важную новость — у нее родилась дочь!

Собственно, это все, что известно на данный момент. Новоиспеченные родители сразу сообщили, что какой-либо другой информации не будет. Надеемся, что это лишь пока. Поздравляем Камерон и Бенджи с рождением дочки!