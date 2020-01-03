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47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой

Вот это новости! Вечером 3 января в Инстаграме голливудской звезды Камерон Диаз появился первый за последние несколько месяцев пост. В нем актриса и ее супруг Бенджи Мэдден сообщили, что стали родителями.

Инстаграм Камерон Диаз не обновлялся со 2 мая 2019 года. Поклонники в надежде заходили туда, но так и не видели новых публикаций. Все изменилось 3 января.  

В пятницу голливудская актриса и ее супруг Бенджи Мэдден поделились радостной новостью — они впервые стали родителями! На свет появилась их дочка: «Мы счастливы и благодарны, что вступаем в новое десятилетие с заявлением о рождении нашей дочери, Рэддикс Мэдден. Она сразу же покорила наши сердца и по-настоящему дополнила нашу семью».

  • Камерон Диаз
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    Камерон Диаз вернулась в Инстаграм, чтобы собщить важную новость — у нее родилась дочь!
    Смотреть галерею

Собственно, это все, что известно на данный момент. Новоиспеченные родители сразу сообщили, что какой-либо другой информации не будет. Надеемся, что это лишь пока. Поздравляем Камерон и Бенджи с рождением дочки! 

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03 января 2020
Текст WOMAN.RU
Фото @camerondiaz/Instagram, Getty Images
Теги

Камерон Диаз

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень рада за Кэмерон❤️поздравляю от души🙏🏻

  • Молодцы)

  • вот вам и чайлдфри))

  • С доченькой! Пусть будет счастлива!!!

  • рада за них, только не понимаю зачем ждать до полтинника, можно же было пораньше сурмамку нанять.

  • Гость

    рада за них, только не понимаю зачем ждать до полтинника, можно же было пораньше сурмамку нанять.

    Наверное ей хотелсь испытать это чувство самой

  • Гость

    вот вам и чайлдфри))

    Не все рожают от первого встречного или от каждой "любви". Я до встречи с мужем была уверена, что тоже чайлдфри: ненавидела чужих детей, детей в принципе. Не могла удержаться, чтобы не дать щелбана орущему младенцу. А вот после 3-летних отношений с мужем вдруг дико захотела от него ребёнка. И мне уже было плевать на возможные проблемы с фигурой, и на бессонные ночи.

  • Гость

    поскольку беременной ее не видели значит сурмама . тоже не понимаю, в 50 ребенок или внученок.

    Вы лично знакомы с сурмамой? То есть в наше время, Вы считаете, невозможно самой родить даже в 50? Моя подруга родила в 43. Дочери сейчас 7 лет. Ну да, были определённые трудности с вынашиванием. Но у подруги, родившей в 24, было побольше проблем с вынашиванием и родами.

  • Гость

    поскольку беременной ее не видели значит сурмама . тоже не понимаю, в 50 ребенок или внученок.

    Полно фото ее беременной в интернете.

  • УАУ!!!! Здорово, поздравляю! Кэмерон вызывает только самые положительные чувства, позитивная она, видишь эту огромную улыбку и сразу настроение становится лучше. Ребенок такой крутейшей мамы будет счастлив.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
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