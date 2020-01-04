Разорившаяся Кэти Прайс живет в комнате над парикмахерской своей подруги

Еще год назад Кэти Прайс была одной из самых обеспеченных британских знаменитостей, но теперь вынуждена ютиться в комнате своей приятельницы. Почему же мать пятерых детей и столь знаменитая красотка покинула свой дорогостоящий особняк? 

4 января 2020 · Текст: · Фото:

Кэти Прайс дает интервью после заседания в суде

2019-й выдался для Кэти Прайс неспокойным: ее изуродованное после пластических операций лицо попало во все мировые СМИ, она рассталась со своим бойфрендом, на старшего проблемного сына была объявлена «охота» в интернете, а под конец она была лишена водительских прав и обанкротилась.  

«Этот год был одним из самых тяжелых в моей жизни... Смешанные эмоции. Я не думаю, что мне нужно было проходить через все это», — заявила Кэти в своем предновогоднем обращении к подписчикам.

Также знаменитость выразила надежду, что в 2020-м она станет по-настоящему счастливой. Правда, новое десятилетие ей пришлось встречать в чужом доме. Точнее, комнате, в которой ее приютила подруга после того, как Кэти была объявлена банкротом. 

Свой огромный дом в Великобритании Прайс взяла в кредит еще в 2014 году. С тех пор ей регулярно приходят счета от банка, которые она не торопится оплачивать. На сегодняшний момент Кэти задолжала около 100 000 фунтов стерлингов при общих долгах в 800 000 фунтов стерлингов. 

В ходе очередного судебного разбирательства Кэти признали банкротом, и ее особняк с девятью спальнями перешел под контроль налоговой службы.

Теперь матери пятерых детей фактически негде жить. Правда, друзья Прайс пришли ей на помощь: подруга, которая владеет собственной парикмахерской, пустила женщину пожить в мансарде. 

+4

По заявлению инсайдера, Кэти вполне довольна своим новым жилищем: особенно ей нравится, что она бесплатно может пользоваться услугами парикмахеров и мыть волосы в профессиональном салоне. Временное пристанище Кэти Прайс расположено в часе езды до школы ее наследников. Кстати, так и неизвестно, где сейчас живут пятеро детей мисс Прайс.

Теги

Комментарии

2
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • А кто это? Хоть указали бы примерно род деятельности и страну проживания...

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633