2019-й выдался для Кэти Прайс неспокойным: ее изуродованное после пластических операций лицо попало во все мировые СМИ, она рассталась со своим бойфрендом, на старшего проблемного сына была объявлена «охота» в интернете, а под конец она была лишена водительских прав и обанкротилась.



«Этот год был одним из самых тяжелых в моей жизни... Смешанные эмоции. Я не думаю, что мне нужно было проходить через все это», — заявила Кэти в своем предновогоднем обращении к подписчикам.

Также знаменитость выразила надежду, что в 2020-м она станет по-настоящему счастливой. Правда, новое десятилетие ей пришлось встречать в чужом доме. Точнее, комнате, в которой ее приютила подруга после того, как Кэти была объявлена банкротом.