2019-й выдался для Кэти Прайс неспокойным: ее изуродованное после пластических операций лицо попало во все мировые СМИ, она рассталась со своим бойфрендом, на старшего проблемного сына была объявлена «охота» в интернете, а под конец она была лишена водительских прав и обанкротилась.
«Этот год был одним из самых тяжелых в моей жизни... Смешанные эмоции. Я не думаю, что мне нужно было проходить через все это», — заявила Кэти в своем предновогоднем обращении к подписчикам.
Также знаменитость выразила надежду, что в 2020-м она станет по-настоящему счастливой. Правда, новое десятилетие ей пришлось встречать в чужом доме. Точнее, комнате, в которой ее приютила подруга после того, как Кэти была объявлена банкротом.
Свой огромный дом в Великобритании Прайс взяла в кредит еще в 2014 году. С тех пор ей регулярно приходят счета от банка, которые она не торопится оплачивать. На сегодняшний момент Кэти задолжала около 100 000 фунтов стерлингов при общих долгах в 800 000 фунтов стерлингов.
В ходе очередного судебного разбирательства Кэти признали банкротом, и ее особняк с девятью спальнями перешел под контроль налоговой службы.
Теперь матери пятерых детей фактически негде жить. Правда, друзья Прайс пришли ей на помощь: подруга, которая владеет собственной парикмахерской, пустила женщину пожить в мансарде.
По заявлению инсайдера, Кэти вполне довольна своим новым жилищем: особенно ей нравится, что она бесплатно может пользоваться услугами парикмахеров и мыть волосы в профессиональном салоне. Временное пристанище Кэти Прайс расположено в часе езды до школы ее наследников. Кстати, так и неизвестно, где сейчас живут пятеро детей мисс Прайс.
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