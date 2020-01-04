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Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым

2020-й обещает быть богатым на звездные свадьбы. На днях мы узнали о предстоящем торжестве Натальи Водяновой и Антуана Арно, а теперь спешим поздравить Елену Перминову и Александра Лебедева.

14 лет вместе и трое детей — такими достижениями могут похвастаться Елена Перминова и Александр Лебедев. Счастливые, красивые, обеспеченные — все при них. Нет лишь одного — штампа в паспорте. «Мы не женаты пока. Может, когда-нибудь это и случится, но я оставлю свою фамилию», — написала Перминова в инстаграм-историях этой весной. Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.

Об этом многодетная мама рассказала, а вернее намекнула в своем последнем посте. «Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания», — написала она, сопроводив свое сообщение эмодзи в виде обручального кольца. 

  • Елена Перминова
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    Лена Перминова получила предложение руки и сердца от Александра Лебедева
    Смотреть галерею

Интернет-пользователям этого было достаточно, чтобы тут же начать поздравлять будущих супругов. От комментария не удержалась даже сестры невесты Александра Кириенко. «Wow», — написала она, видимо, лишившись дара речи от неожиданности. Пока что Лена не отвечает на вопросы подписчиков, но, уверены, сделает это в самое ближайшее время. Поздравляем! 

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04 января 2020
Текст WOMAN.RU
Фото @lenaperminova/Instagram
Теги

Елена Перминова

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • Все-таки какое патриархальное у нас общество - обязательно нужен штамп в паспорте. Пример Водяновой и Перминовой это только доказывает.

  • Очередная курица высидела яйцо. Только что это меняет. Всё равно будет кабальный брачный контракт. Не может любящий мужчина сначала сделать троих детей. А после предложение. Он сначала создаст семью. Даст женщине статус. А не после многолетней эксплуатации снизойдёт до ЗАГСа.

  • Ура! Очередную содержанку позвали замуж. Чепчики вверх.

  • Патриархальное общество везде. На Западе тоже все стремятся к официальному браку. Институт семьи ещё не отменён на планете.

  • Почему-то после прочтения заголовка единственная ассоциация - "дожала".. Хоть там и не Вася с завода, но после кучи детей и лет выглядит так, как будто до неё снизошли. Мол, так и быть

  • Перминова - красотка , но уши очень большие . Не умеют в России делать уши . Козелок вытянули и шрам , после пластики , ужасный .

  • Через 14 лет получить предложение. Как унизительно. Интересно, что этому поспособствовало. В реальности, конечно. Боюсь представить...

  • Гость

    Все-таки какое патриархальное у нас общество - обязательно нужен штамп в паспорте. Пример Водяновой и Перминовой это только доказывает.

    Ага. А в других странах, конечно, никто не женится никогда.

  • Гость

    Через 14 лет получить предложение. Как унизительно. Интересно, что этому поспособствовало. В реальности, конечно. Боюсь представить...

    Думаете, она его пьяного и сонного приковала к кровати наручниками и пытала утюгом?

  • Интересно, почему фамилию не возьмёт. От обиды, что так долго мурыжил. Оставалась бы гордой и независимой до конца.

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