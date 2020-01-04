Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым

2020-й обещает быть богатым на звездные свадьбы. На днях мы узнали о предстоящем торжестве Натальи Водяновой и Антуана Арно, а теперь спешим поздравить Елену Перминову и Александра Лебедева.

14 лет вместе и трое детей — такими достижениями могут похвастаться Елена Перминова и Александр Лебедев. Счастливые, красивые, обеспеченные — все при них. Нет лишь одного — штампа в паспорте. «Мы не женаты пока. Может, когда-нибудь это и случится, но я оставлю свою фамилию», — написала Перминова в инстаграм-историях этой весной. Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.

Об этом многодетная мама рассказала, а вернее намекнула в своем последнем посте. «Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания», — написала она, сопроводив свое сообщение эмодзи в виде обручального кольца.

1 2 3 ... 9 Лена Перминова получила предложение руки и сердца от Александра Лебедева

Интернет-пользователям этого было достаточно, чтобы тут же начать поздравлять будущих супругов. От комментария не удержалась даже сестры невесты Александра Кириенко. «Wow», — написала она, видимо, лишившись дара речи от неожиданности. Пока что Лена не отвечает на вопросы подписчиков, но, уверены, сделает это в самое ближайшее время. Поздравляем!