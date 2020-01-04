В Сети обсуждают старое видео матери Греты Тунберг, на котором она имитирует секс на оперной сцене

17-летняя Грета Тунберг, названная «Человеком года», яростно призывает политиков и всех нас задуматься о проблемах окружающей среды. Мама этой юной активистки — птица совсем другого полета: 49-летняя Малена Эрнман является звездой поп-оперной сцены и весьма эксцентричной особой.

4 января 2020 · Текст: · Фото:

Малена Эрнман является одной из самых обсуждаемых женщин в Швеции. Если кто не знал, это мама Греты Тунберг. В 2009 она представляла страну на «Евровидении», а после всю себя посвятила музыке. В своем творчестве она соединила оперу и поп-музыку, собрав весьма необычный репертуар. Ее не увидишь в какой-нибудь классической постановке — Малене подавай что-нибудь особенное. Так, в 2011 году она стала одной из главных героинь весьма провокационной постановки «Роделинды».

На днях в Сети всплыли кадры с той премьеры, и мы не могли пройти мимо. Любовная сцена с участием Эрнман и ее партнера наделала тогда много шума.

Артисты крайне убедительно изобразили половой акт, оставшись перед зрителями почти без одежды. 40-летняя на тот момент Малена расхаживала по сцене в мини-юбке, бюстгальтере и шелковых чулках. Она совсем не прочь принять участие в чем-нибудь подобном и сегодня, но режиссеры не предлагают.

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