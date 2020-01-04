В Сети обсуждают старое видео матери Греты Тунберг, на котором она имитирует секс на оперной сцене

Малена Эрнман является одной из самых обсуждаемых женщин в Швеции. Если кто не знал, это мама Греты Тунберг. В 2009 она представляла страну на «Евровидении», а после всю себя посвятила музыке. В своем творчестве она соединила оперу и поп-музыку, собрав весьма необычный репертуар. Ее не увидишь в какой-нибудь классической постановке — Малене подавай что-нибудь особенное. Так, в 2011 году она стала одной из главных героинь весьма провокационной постановки «Роделинды».