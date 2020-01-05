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Адвокат Евгения Петросяна прокомментировал слухи о покупке артистом квартиры для Татьяны Брухуновой за 300 млн рублей

Несколько дней подряд в Сети обсуждалась роскошная квартира в центре Москвы, которую за огромную сумму приобрел для своей молодой жены Евгений Петросян. Сергей Жорин решил откликнуться на слухи и рассказать, что из этих домыслов правда, а что — нет. 
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко

4 января в программе «Пусть говорят» коллеги и друзья Евгения Петросяна собрались в очередной раз, чтобы обсудить личную жизнь артиста, разделившего жизнь с двумя женщинами — Еленой Степаненко и Татьяной Брухуновой. Кажется, по этому поводу было сказано уже все и даже больше. Но публику продолжает волновать вопрос имущества четы артистов, а также их многомиллионного состояния. Кому достанутся все эти деньги? Уж не вынашивает ли молодая да ранняя Брухунова коварные планы по захвату честно заработанных денег своего начальника и, по слухам, новоиспеченного мужа?

Во время эфира всплыла «имущественная» подробность — как выяснилось, еще в 2016-м Брухунова приобрела квартиру примерно в 229 квадратных метров стоимостью в 300 миллионов рублей. 

Приятели Евгения Вагановича смело предположили, что именно он стал спонсором дорогостоящей покупки. В конце-концов, откуда у иногородней девушки в 30 лет своя квартира с несколькими спальнями, отдельными гардеробными, детскими комнатами и просторной кухней-гостиной? 

Сергей Жорин и Евгений Петросян
Сергей Жорин и Евгений Петросян

Впрочем, эту информацию уже опроверг друг артиста и его адвокат Сергей Жорин. «Когда Елена Степаненко заподозрила, что у Евгения Вагановича начались серьезные отношения, она просчитала, что все это рано или поздно может закончиться разделом имущества. Она пошла в атаку. Она решила, что имеет право претендовать на большую часть имущества. Чтобы успокоить общественность, в редакции многих СМИ стали поступать тайные, фейковые документы. Фотографии несуществующих квартир, в которых оборудованы какие-то детские кроватки. Это все абсолютный фейк. Никакие деньги Петросян не выводил, никакие объекты недвижимости никому не покупал», — цитируют Жорина журналисты «Вокруг.ТВ».

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В Сети уже успели предположить, что артист мог действовать через третьих лиц или вовсе выписать Брухуновой солидную премию. По другой версии, у девушки есть еще один воздыхатель, который готов положить к ее ногам не только весь мир, но и роскошную квартиру в престижном районе столицы. Правда, верится в это с трудом.

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05 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @advokatzhorin, @bruhunovaInstagram
Теги

Сергей Жорин, Татьяна Брухунова

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