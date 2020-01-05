Дана Борисова подозревает, что после возвращения в Москву ей грозит суд с бывшим мужем

Улетая на каникулы на Самуи, Дана Борисова оставила незавершенным очередной конфликт с экс-супругом и дочерью. За время отдыха ничего не изменилось, правда, теперь телеведущей стоит готовиться к судебному разбирательству. 

5 января 2020 · Текст: · Фото:

Декабрь 2019-го выдался для Даны Борисовой месяцем испытаний. Она успела в очередной раз поссориться с дочерью, да так, что пришлось вызывать карету скорой помощи и полицию. При этом Полина выкрала любимого питомца телеведущей и намекнула, что у матери начались проблемы с наркотиками. Пользователи Сети поддержали теорию девочки и сделали вывод, что Борисова вновь пошла по наклонной. 

Из-за этого телеведущей пришлось пройти наркологические тесты, которые подтвердили, что она «чиста». На этом злоключения блондинки не кончились: она два раза не смогла улететь на Самуи и в итоге прибыла на остров позже всех. Не успела Дана насладиться отдыхом, как настала пора собирать чемоданы.

«Сейчас сижу в кафе, пью воду и слушаю живую музыку, погода не особо. Пора собирать чемодан. Надо обратно, впереди много съемок, надо делать обложку для книги», — поделилась с подписчиками Дана Борисова 5 января. Правда, в Москве ее ждут не только профессиональные заботы: придется выяснять отношения с бывшим мужем. 

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«Надо понять, что с Полиной. В общении с папой прозвучало слово суд. Надо подключать юриста и прояснять ситуацию. Аккаунт дочери забанили, она теперь только на странице Мишельки. Жду встречи со своей малышкой», — написала телеведущая, подразумевая под «малышкой» собаку. 

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Комментарии

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  • Дана уже сама не знает, как избавиться от собственной дочери. Потому что не умеет, не понимает и не справляется. Даже анонсирует мнимые суды. Хоть бы кто-то отобрал, наконец. Нерадивые родители перекидывают друг друг ребёнка, как мячик для пинг-понга.
  • Отдала бы уже проблемную дочь отцу и не мучала бы и себя и ребенка . Девочка неуправляемая и озлобленная . Дана явно не справляется .Может отец сможет ее утихомирить

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