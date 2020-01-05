Дана Борисова подозревает, что после возвращения в Москву ей грозит суд с бывшим мужем

Декабрь 2019-го выдался для Даны Борисовой месяцем испытаний. Она успела в очередной раз поссориться с дочерью, да так, что пришлось вызывать карету скорой помощи и полицию. При этом Полина выкрала любимого питомца телеведущей и намекнула, что у матери начались проблемы с наркотиками. Пользователи Сети поддержали теорию девочки и сделали вывод, что Борисова вновь пошла по наклонной.
Из-за этого телеведущей пришлось пройти наркологические тесты, которые подтвердили, что она «чиста». На этом злоключения блондинки не кончились: она два раза не смогла улететь на Самуи и в итоге прибыла на остров позже всех. Не успела Дана насладиться отдыхом, как настала пора собирать чемоданы.
«Сейчас сижу в кафе, пью воду и слушаю живую музыку, погода не особо. Пора собирать чемодан. Надо обратно, впереди много съемок, надо делать обложку для книги», — поделилась с подписчиками Дана Борисова 5 января. Правда, в Москве ее ждут не только профессиональные заботы: придется выяснять отношения с бывшим мужем.
«Надо понять, что с Полиной. В общении с папой прозвучало слово суд. Надо подключать юриста и прояснять ситуацию. Аккаунт дочери забанили, она теперь только на странице Мишельки. Жду встречи со своей малышкой», — написала телеведущая, подразумевая под «малышкой» собаку.
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