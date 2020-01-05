Дана Борисова подозревает, что после возвращения в Москву ей грозит суд с бывшим мужем

Декабрь 2019-го выдался для Даны Борисовой месяцем испытаний. Она успела в очередной раз поссориться с дочерью, да так, что пришлось вызывать карету скорой помощи и полицию. При этом Полина выкрала любимого питомца телеведущей и намекнула, что у матери начались проблемы с наркотиками. Пользователи Сети поддержали теорию девочки и сделали вывод, что Борисова вновь пошла по наклонной.



Из-за этого телеведущей пришлось пройти наркологические тесты, которые подтвердили, что она «чиста». На этом злоключения блондинки не кончились: она два раза не смогла улететь на Самуи и в итоге прибыла на остров позже всех. Не успела Дана насладиться отдыхом, как настала пора собирать чемоданы.