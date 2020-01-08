Погода в доме: Вера Брежнева поделилась редким снимком с семьей

Рождество — светлый семейный праздник. Именно в этот день Вера Брежнева, обычно не балующая фанатов «домашними» фотографиями, опубликовала снимок в окружении родни.

Вера Брежнева сделала поклонникам подарок, показав семейное фото

7 января в нашей стране отмечали Рождество. Инстаграм пестрил семейными снимками и теплыми поздравлениями. Звезды также поддались всеобщему настроению и делились в своих соцсетях самым сокровенным.

Не осталась в стороне и Вера Брежнева. Новая публикация в ее Инстаграме тронула поклонников до глубины души.

На снимке певица стоит в окружении родственников — всего одиннадцать человек. На фото можно увидеть маму Веры Тамару Витальевну, супруга Константина Меладзе, дочь Сару, сестер и их детей.



Кстати, впервые попытку собрать всю семью в кадре Вера предприняла еще летом. Смотрите, что из этого получилось.

Январский снимок вышел не менее теплым и трогательным. «Всей семьей поздравляем с Рождеством! Здоровья, мира, любви и ангела-хранителя всегда рядом!» — написала Брежнева под фото.

Конечно, на фото фигурируют не все члены семьи, однако поклонники все равно были рады увидеть такое живое искреннее фото. «Какие вы классные, и вас так много!», «Крутая семья!!!», «Всего самого светлого вам и семье! Спасибо за пример и за радость», — не унимались фолловеры. А с кем вы провели светлый праздник Рождество?