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Погода в доме: Вера Брежнева поделилась редким снимком с семьей

Рождество — светлый семейный праздник. Именно в этот день Вера Брежнева, обычно не балующая фанатов «домашними» фотографиями, опубликовала снимок в окружении родни.
Вера Брежнева
Вера Брежнева сделала поклонникам подарок, показав семейное фото

7 января в нашей стране отмечали Рождество. Инстаграм пестрил семейными снимками и теплыми поздравлениями. Звезды также поддались всеобщему настроению и делились в своих соцсетях самым сокровенным. 

Не осталась в стороне и Вера Брежнева. Новая публикация в ее Инстаграме тронула поклонников до глубины души.

На снимке певица стоит в окружении родственников — всего одиннадцать человек. На фото можно увидеть маму Веры Тамару Витальевну, супруга Константина Меладзе, дочь Сару, сестер и их детей.

Кстати, впервые попытку собрать всю семью в кадре Вера предприняла еще летом. Смотрите, что из этого получилось.

Январский снимок вышел не менее теплым и трогательным. «Всей семьей поздравляем с Рождеством! Здоровья, мира, любви и ангела-хранителя всегда рядом!» — написала Брежнева под фото.

Конечно, на фото фигурируют не все члены семьи, однако поклонники все равно были рады увидеть такое живое искреннее фото. «Какие вы классные, и вас так много!», «Крутая семья!!!», «Всего самого светлого вам и семье! Спасибо за пример и за радость», — не унимались фолловеры. А с кем вы провели светлый праздник Рождество? 

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08 января 2020
Текст Саша Белая
Фото @ververa, @kate_kondratieva/ Instagram
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Вера Брежнева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • ну да. Верина родня вся, а его собственные дети где?

  • По идее на семейном фото Вера с мужем должны бы рядом находиться)))

  • Всмысле где её дети!?Посередине дочь её с широко раскрытами глазами и ртом,вторая дочь учится в Америке,других детей у неё вроде нет.Лучше поинтересуйтесь у Костика где его дети, и почему он их бросил.А Верка, с нулевыми знаниями о строении мира,пристроила и себя и дочек на деньги чужих дяденек.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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