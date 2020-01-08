Букингемский дворец отреагировал на информацию о скором переезде принца Гарри и Меган Маркл в Канаду

Слухами земля полнится. Поклонники по всему миру встревожены информацией о том, что герцог и герцогиня Сассекские переезжают в Канаду. Пока Гарри и Меган молчат, комментарий дал Букингемский дворец.

Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Канаду?

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи провели шестинедельные каникулы в Канаде. Именно в этот период появились слухи о том, что Сассексы не просто отдыхали, а присматривали себе там дом для постоянного места жительства.



Информацию подтвердили и близкие друзья Маркл, отметив, что в ближайшее время супруги начнут обсуждать свои планы с Елизаветой II.

В окружении герцогини говорят, что они с мужем даже подумывают отказаться от королевских титулов, чтобы жить как обычная семья и посвятить себя благотворительности.



Не дождавшись официальных комментариев на этот счет, издание Daily Mail связалось с Букингемским дворцом. Ответ представителей британской королевской семьи был весьма предсказуем: подобные слухи — не более чем «спекуляция», так что комментировать их никто не намерен.

1 2 3 ... 10 По слухам, Меган Маркл и принц Гарри подумывают покинуть Великобританию



Тем не менее история показывает, что дыма без огня не бывает. Холодные отношения внутри семьи, неоднозначные высказывания Сассексов в различных интервью, их действия и решения нередко говорят о том, что супруги не намерены жить по королевским устоям, а выбирают свой «уникальный путь».