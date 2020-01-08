СМИ: Кейт Миддлтон заранее начала отмечать свой 38-й день рождения

В четверг, 9 января, Кейт Миддлтон исполнится 38 лет. Тем не менее, оказалось, что герцогиня Кембриджская уже отпраздновала это событие — еще в воскресенье.

Кейт Миддлтон празднует день рождения

В России праздновать день рождения заранее — плохая примета. Однако в Великобритании подобных установок нет. 9 января Кейт Миддлтон исполнится 38 лет, однако она уже начала праздновать это событие.



5 января Кейт и ее супруг принц Уильям были замечены на воскресной службе. На днях выяснилось, что после этого герцогиня Кембриджская собрала друзей и родных в своем загородном доме Анмер-Холл в Норфолке.

Среди гостей были замечены родители Кейт Кэрол и Майкл, Том Ван Штраубензе с невестой Люси Лэниган-О'Киф — учительницей принца Джорджа, Роуз Хэнбери (которую, к слову, подозревали в интрижке с принцем Уильямом) и маркиза Чолмонделей. Примечательно, что принца Гарри и Меган Маркл на мероприятии не было.

1 2 3 ... 10 В воскресенье, 5 января, принц Уильям и Кейт Миддлтон были замечены на церковной службе

По традиции Кембриджи выделяют под празднование одни выходные, приглашают только ближайшее окружение. Гостей обычно ждет не только ужин, но и любимое развлечение Миддлтон — стрельба.



Вполне возможно, завтра, 9 января, принц Уильям и дети устроят в честь праздника Кэтрин небольшое застолье.