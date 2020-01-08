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СМИ: Кейт Миддлтон заранее начала отмечать свой 38-й день рождения

В четверг, 9 января, Кейт Миддлтон исполнится 38 лет. Тем не менее, оказалось, что герцогиня Кембриджская уже отпраздновала это событие — еще в воскресенье. 
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон празднует день рождения 

В России праздновать день рождения заранее — плохая примета. Однако в Великобритании подобных установок нет. 9 января Кейт Миддлтон исполнится 38 лет, однако она уже начала праздновать это событие. 

5 января Кейт и ее супруг принц Уильям были замечены на воскресной службе. На днях выяснилось, что после этого герцогиня Кембриджская собрала друзей и родных в своем загородном доме Анмер-Холл в Норфолке.

Среди гостей были замечены родители Кейт Кэрол и Майкл, Том Ван Штраубензе с невестой Люси Лэниган-О'Киф — учительницей принца Джорджа, Роуз Хэнбери (которую, к слову, подозревали в интрижке с принцем Уильямом) и маркиза Чолмонделей. Примечательно, что принца Гарри и Меган Маркл на мероприятии не было.

  • Принц Уильям, Кейт Миддлтон
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    В воскресенье, 5 января, принц Уильям и Кейт Миддлтон были замечены на церковной службе
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По традиции Кембриджи выделяют под празднование одни выходные, приглашают только ближайшее окружение. Гостей обычно ждет не только ужин, но и любимое развлечение Миддлтон — стрельба. 

Вполне возможно, завтра, 9 января, принц Уильям и дети устроят в честь праздника Кэтрин небольшое застолье.

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08 января 2020
Текст Саша Белая
Фото Getty Images
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Кейт Миддлтон

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
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