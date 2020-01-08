Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Меган Маркл в строгом наряде появилась на публике в одиночестве

Меган Маркл крайне редко выходит в свет в одиночестве. 8 января герцогиня Сассекская была замечена в Национальном театре Великобритании — в окружении своих помощников.
Меган Маркл и принц Гарри
Чаще всего Меган Маркл появляется на публике в сопровождении супруга

Последние несколько дней в мировых СМИ не утихают слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри собираются вместе с сыном переехать в Канаду и жить как обычная семья. В настоящий момент к герцогу и герцогине приковано пристальное внимание. 

8 января Меган была замечена покидающей Национальный театр Великобритании — спустя несколько часов после того, как друзья супругов подтвердили, что они всерьез рассматривают переезд в Канаду. К слову, Маркл стала покровителем этого театра ровно год назад, получив статус по решению королевы Елизаветы II, которая была патроном Национального театра с 1974 года.

  • Меган Маркл
    1 2 3 ...10
    Папарацци сфотографировали Меган Маркл, выходящую из Национального театра Великобритании
    Смотреть галерею

Для выхода Меган выбрала голубую рубашку, черные брюки-клеш и темно-синее длинное пальто. Волосы герцогиня Сассекская собрала в высокий пучок. Маркл посетила театр в одиночестве (возможно, по рабочему вопросу) — не считая окруживших ее помощников, один из которых, по всей видимости, охранник. 

Перейти к обсуждению 1


08 января 2020
Текст Саша Белая
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Выездной офис- надо ей ещё бейджиком обзавестись. С должностью.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.