Меган Маркл в строгом наряде появилась на публике в одиночестве

Меган Маркл крайне редко выходит в свет в одиночестве. 8 января герцогиня Сассекская была замечена в Национальном театре Великобритании — в окружении своих помощников.

Чаще всего Меган Маркл появляется на публике в сопровождении супруга

Последние несколько дней в мировых СМИ не утихают слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри собираются вместе с сыном переехать в Канаду и жить как обычная семья. В настоящий момент к герцогу и герцогине приковано пристальное внимание.



8 января Меган была замечена покидающей Национальный театр Великобритании — спустя несколько часов после того, как друзья супругов подтвердили, что они всерьез рассматривают переезд в Канаду. К слову, Маркл стала покровителем этого театра ровно год назад, получив статус по решению королевы Елизаветы II, которая была патроном Национального театра с 1974 года.

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Для выхода Меган выбрала голубую рубашку, черные брюки-клеш и темно-синее длинное пальто. Волосы герцогиня Сассекская собрала в высокий пучок. Маркл посетила театр в одиночестве (возможно, по рабочему вопросу) — не считая окруживших ее помощников, один из которых, по всей видимости, охранник.