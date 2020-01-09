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Чеснок и имбирь вместо антибиотиков: Виктория Боня доверяет свое здоровье народной медицине и не болеет уже пять лет

Виктория Боня регулярно дает ценные советы. На днях инстаграм-звезда поделилась рецептом, который помогает ей поддерживать здоровье и не болеть простудой и гриппом вот уже много лет. 
Виктория Боня
Виктория Боня

Страница Виктории Бони в Инстаграме — кладезь полезной информации. Знаменитость делится видео из тренажерного зала, рассказывает о своем питании и на собственном примере показывает, как в 40 лет можно выглядеть значительно моложе. 

Новая публикация бизнесвумен была посвящена народной медицине. Виктория назвала несколько продуктов из своего рациона, благодаря которым не страдала от кашля, температуры и насморка уже пять лет. 

Так, при простуде, боли в горле и небольшой температуре Боня посоветовала пить имбирный напиток.

«Чистим от кожуры 0,5 кг имбиря, нарезаем мелкими колечками, заливаем водой, ставим на огонь и томим минут тридцать. Пьете его по одному глоточку в 1-2 часа», — поделилась рецептом знаменитость.

Если же температура выше 38 градусов, Виктория призывает на помощь чеснок. Она «сосет его, как конфету» на протяжении 40 минут, периодически надкусывая зубчик. 

В борьбе с насморком 40-летняя звезда использует свежевыжатый имбирный сок. «Набираете его в пипетку и по одной капле в каждую ноздрю! И вы забудете о заложенности» — уверяет Боня.

  • Виктория Боня
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    Виктория Боня часто рассказывает о том, что помогает ей держать тело в тонусе
    Смотреть галерею

Ничего особенного и нового, но фолловеры поблагодарили знаменитость за рецепты. А кто-то из подписчиков даже успел попробовать его на себе. «Спасибо большое за такой полезный пост», «Имбирный напиток сделала, простуда быстро прошла!» — писали комментаторы.

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09 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @victoriabonya/Instagram
Теги

Виктория Боня

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Умничка)

  • Хорошие рецепты! Я уже делала так по ее рецепту имбирный напиток.

  • Блинами достала! Мясо ест только за чужой счет.

  • Да где же не болеет? Что у нее из ноги вырезали, лоб постоянно обсыпает, уши глохли, гинекологию лечила, кровопускания делает и почки молотком отбивает. Хоть бы записывала для памяти.

  • Гость

    Хорошие рецепты! Я уже делала так по ее рецепту имбирный напиток.

    А это она его изобрела?)

  • 777

    Умничка)

    В чем?

  • Вика безумно красивая. Почему Алекс бросил ее и после него ни одних серьезных отношений столько лет... плохая карма у нее(

  • Гость

    Вика безумно красивая. Почему Алекс бросил ее и после него ни одних серьезных отношений столько лет... плохая карма у нее(

    Ну про красоту вы погорячились... Еще раз посмотрите фото здесь же из Канн 2019 года. Или с трансляции ММА, только оригинальную версию. А насчет кармы - так по делам и воздается, больше дурачков не находится на возрастную ,необразованную, вульгарную Боню.

  • А зачем она аспирин рекламирует, ась? Лечилась бы и дальше лопухами.

  • Разве можно имбирь в нос? он же едучий, так можно и слизистую сжечь.

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