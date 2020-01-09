Чеснок и имбирь вместо антибиотиков: Виктория Боня доверяет свое здоровье народной медицине и не болеет уже пять лет

Виктория Боня регулярно дает ценные советы. На днях инстаграм-звезда поделилась рецептом, который помогает ей поддерживать здоровье и не болеть простудой и гриппом вот уже много лет.

Виктория Боня



Страница Виктории Бони в Инстаграме — кладезь полезной информации. Знаменитость делится видео из тренажерного зала, рассказывает о своем питании и на собственном примере показывает, как в 40 лет можно выглядеть значительно моложе.

Новая публикация бизнесвумен была посвящена народной медицине. Виктория назвала несколько продуктов из своего рациона, благодаря которым не страдала от кашля, температуры и насморка уже пять лет.

Так, при простуде, боли в горле и небольшой температуре Боня посоветовала пить имбирный напиток.

«Чистим от кожуры 0,5 кг имбиря, нарезаем мелкими колечками, заливаем водой, ставим на огонь и томим минут тридцать. Пьете его по одному глоточку в 1-2 часа», — поделилась рецептом знаменитость.

Если же температура выше 38 градусов, Виктория призывает на помощь чеснок. Она «сосет его, как конфету» на протяжении 40 минут, периодически надкусывая зубчик.

В борьбе с насморком 40-летняя звезда использует свежевыжатый имбирный сок. «Набираете его в пипетку и по одной капле в каждую ноздрю! И вы забудете о заложенности» — уверяет Боня.



1 2 3 ... 10 Виктория Боня часто рассказывает о том, что помогает ей держать тело в тонусе

Ничего особенного и нового, но фолловеры поблагодарили знаменитость за рецепты. А кто-то из подписчиков даже успел попробовать его на себе. «Спасибо большое за такой полезный пост», «Имбирный напиток сделала, простуда быстро прошла!» — писали комментаторы.