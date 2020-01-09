Чеснок и имбирь вместо антибиотиков: Виктория Боня доверяет свое здоровье народной медицине и не болеет уже пять лет

Страница Виктории Бони в Инстаграме — кладезь полезной информации. Знаменитость делится видео из тренажерного зала, рассказывает о своем питании и на собственном примере показывает, как в 40 лет можно выглядеть значительно моложе.
Новая публикация бизнесвумен была посвящена народной медицине. Виктория назвала несколько продуктов из своего рациона, благодаря которым не страдала от кашля, температуры и насморка уже пять лет.
«Чистим от кожуры 0,5 кг имбиря, нарезаем мелкими колечками, заливаем водой, ставим на огонь и томим минут тридцать. Пьете его по одному глоточку в 1-2 часа», — поделилась рецептом знаменитость.
В борьбе с насморком 40-летняя звезда использует свежевыжатый имбирный сок. «Набираете его в пипетку и по одной капле в каждую ноздрю! И вы забудете о заложенности» — уверяет Боня.
Ничего особенного и нового, но фолловеры поблагодарили знаменитость за рецепты. А кто-то из подписчиков даже успел попробовать его на себе. «Спасибо большое за такой полезный пост», «Имбирный напиток сделала, простуда быстро прошла!» — писали комментаторы.