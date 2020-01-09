У Ким Кардашьян пустой холодильник, но есть отдельная холодильная комната, забитая едой до потолка

Жизнь Ким Кардашьян — это сплошное реалити-шоу: зрители следят за каждым ее шагом и разглядывают фото и видео чуть ли не с лупой в руках. После того, как они обратили внимание на полупустой холодильник звезды, она решила провести экскурсию по своей кухне.

Ким Кардашьян



Ким Кардашьян часто выкладывает фото, сделанные у себя дома. Интерьер многомиллионного особняка многие называют «холодным» и «доисторическим», но интерес от этого к звездному жилищу не угасает. На днях знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в белье своего бренда Skims, да не где-нибудь, а на кухне. Внимание фолловеров привлекли не пышные формы Кардашьян, а полупустой холодильник у нее за спиной.

Многие подписчики стали спрашивать, чем же звезда кормит четверых детей и мужа, если на полках лишь вода и молоко. Ким поспешила ответить им и устроила в инстаграм-историях экскурсию по своей кухне.

Как оказалось, тот холодильник, что попал на фото, не единственный и используется только под напитки.

Как заявила 39-летняя звезда, каждый из ее детей любит молоко разной фирмы, а воду она покупает исключительно в стеклянной упаковке.

Также Ким показала холодильную (!) комнату, в которой и хранится основная часть продуктов. Как мы видим, супруга Канье Уэста запасливая хозяйка — полки просто ломятся от количества фруктов, овощей, свежей зелени и контейнеров с готовой едой.

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В экскурсию попала и кладовая. «Как видите, я избавилась от всего пластика», — гордо заявила Ким, демонстрируя стеклянные банки, наполненные различными крупами и макаронами.