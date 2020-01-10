Евгения Феофилактова обрушилась с критикой на «запущенных» женщин

Каждое фото в Инстаграме Евгении Феофилактовой выглядит как картинка. Девушка позирует в роскошных платьях, демонстрирует модный макияж и активно зарабатывает на своем микроблоге... Несмотря на все это, в адрес знаменитости часто звучат критические комментарии. На днях Евгения обратилась к недоброжелательницам.
Экс-участница «Дома-2» разместила пост в своем микроблоге, в котором возмущалась, как пользовательницы Инстаграма смеют критиковать и оскорблять ухоженных девушек. «Почему страшные тетки называют симпатичных девочек пустышками, советуют им получить образование (учитывая, что у большей части красоток оно давно имеется, а порой и не одно). А вот самодостаточные красивые девочки, женщины либо пишут приятные слова, либо не пишут ничего», — разразилась тирадой Феофилактова.
К слову, сама инстаграм-звезда тщательно следит за собой и любит экспериментировать с внешностью. После расставания с ливанским бизнесменом Евгения коротко подстригла волосы, а сейчас снова их нарастила.