Евгения Феофилактова обрушилась с критикой на «запущенных» женщин

Публичные люди часто сталкиваются с нападками интернет-пользователей и критикой в Сети. Подобное случалось и с Евгенией Феофилактовой, которая не выдержала и эмоционально ответила недоброжелателям.

Евгения Феофилактова



Каждое фото в Инстаграме Евгении Феофилактовой выглядит как картинка. Девушка позирует в роскошных платьях, демонстрирует модный макияж и активно зарабатывает на своем микроблоге... Несмотря на все это, в адрес знаменитости часто звучат критические комментарии. На днях Евгения обратилась к недоброжелательницам.



Экс-участница «Дома-2» разместила пост в своем микроблоге, в котором возмущалась, как пользовательницы Инстаграма смеют критиковать и оскорблять ухоженных девушек. «Почему страшные тетки называют симпатичных девочек пустышками, советуют им получить образование (учитывая, что у большей части красоток оно давно имеется, а порой и не одно). А вот самодостаточные красивые девочки, женщины либо пишут приятные слова, либо не пишут ничего», — разразилась тирадой Феофилактова.

«Как хорошо, что я красотка и люблю весь мир», — подытожила Евгения.

1 2 3 ... 10 Даже на фото, сделанных дома, Евгения Феофилактова позирует при полном параде

К слову, сама инстаграм-звезда тщательно следит за собой и любит экспериментировать с внешностью. После расставания с ливанским бизнесменом Евгения коротко подстригла волосы, а сейчас снова их нарастила.