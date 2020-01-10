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Евгения Феофилактова обрушилась с критикой на «запущенных» женщин

Публичные люди часто сталкиваются с нападками интернет-пользователей и критикой в Сети. Подобное случалось и с Евгенией Феофилактовой, которая не выдержала и эмоционально ответила недоброжелателям. 
Евгения Феофилактова
Евгения Феофилактова 

Каждое фото в Инстаграме Евгении Феофилактовой выглядит как картинка. Девушка позирует в роскошных платьях, демонстрирует модный макияж и активно зарабатывает на своем микроблоге... Несмотря на все это, в адрес знаменитости часто звучат критические комментарии. На днях Евгения обратилась к недоброжелательницам.

Экс-участница «Дома-2» разместила пост в своем микроблоге, в котором возмущалась, как пользовательницы Инстаграма смеют критиковать и оскорблять ухоженных девушек. «Почему страшные тетки называют симпатичных девочек пустышками, советуют им получить образование (учитывая, что у большей части красоток оно давно имеется, а порой и не одно). А вот самодостаточные красивые девочки, женщины либо пишут приятные слова, либо не пишут ничего», — разразилась тирадой Феофилактова.

«Как хорошо, что я красотка и люблю весь мир», — подытожила Евгения.
  • Евгения Феофилактова
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    Даже на фото, сделанных дома, Евгения Феофилактова позирует при полном параде
    Смотреть галерею

К слову, сама инстаграм-звезда тщательно следит за собой и любит экспериментировать с внешностью. После расставания с ливанским бизнесменом Евгения коротко подстригла волосы, а сейчас снова их нарастила. 

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10 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
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Евгения Феофилактова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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