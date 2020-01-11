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«Как на Алису похож!»: фолловеры рассмотрели лицо сына Тимати и Решетовой

Тимати и Анастасия Решетова оберегают 2-месячного сына от внимания общественности и пока скрывают его лицо. Однако на новых снимках интернет-пользователи все же рассмотрели мальчика. 
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова с сыном

В середине октября Анастасия Решетова родила Тимати сына Ратмира. С тех пор модель постоянно публикует снимки с мальчиком, но пока скрывает его за фотофильтрами и стикерами. 

Как и многие звезды, молодая мама не спешит показывать лицо сына и ждет, когда он подрастет. 

Сейчас знаменитое семейство отдыхает у жарких краях. У Решетовой появился повод делиться еще большим количеством красивых снимков, сделанных на фоне океана. 

Анастасия Решетова
 

11 января Анастасия опубликовала очередное фото с сыном, сделанное на закате. Звезда не стала прятать лицо мальчика, надеясь, что его никто не увидит в сумерках. 

И все же любопытные поклонники приблизили снимок и тщательно рассмотрели профиль малыша. 

Многим показалось, что Ратмир сильно похож на старшую сестру Алису — как минимум, очертаниями носа и рта. 

  • Алиса Юнусова
    1 2 3 ...10
    Пользователям Сети кажется, что сын Тимати Ратмир очень сильно похож на его дочь Алису
    Смотреть галерею

Впрочем, сложно понять, действительно ли есть настолько сильное сходство между детьми. Дело в том, что фотографий Алисы в таком возрасте в Сети почти не найти. 

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11 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @simona280, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Алиса Юнусова

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1 комментарий Добавить комментарий
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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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