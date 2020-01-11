«Как на Алису похож!»: фолловеры рассмотрели лицо сына Тимати и Решетовой

В середине октября Анастасия Решетова родила Тимати сына Ратмира. С тех пор модель постоянно публикует снимки с мальчиком, но пока скрывает его за фотофильтрами и стикерами.
Сейчас знаменитое семейство отдыхает у жарких краях. У Решетовой появился повод делиться еще большим количеством красивых снимков, сделанных на фоне океана.
11 января Анастасия опубликовала очередное фото с сыном, сделанное на закате. Звезда не стала прятать лицо мальчика, надеясь, что его никто не увидит в сумерках.
Многим показалось, что Ратмир сильно похож на старшую сестру Алису — как минимум, очертаниями носа и рта.
Впрочем, сложно понять, действительно ли есть настолько сильное сходство между детьми. Дело в том, что фотографий Алисы в таком возрасте в Сети почти не найти.