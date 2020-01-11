«Как на Алису похож!»: фолловеры рассмотрели лицо сына Тимати и Решетовой

Тимати и Анастасия Решетова оберегают 2-месячного сына от внимания общественности и пока скрывают его лицо. Однако на новых снимках интернет-пользователи все же рассмотрели мальчика.

Анастасия Решетова с сыном

В середине октября Анастасия Решетова родила Тимати сына Ратмира. С тех пор модель постоянно публикует снимки с мальчиком, но пока скрывает его за фотофильтрами и стикерами.

Как и многие звезды, молодая мама не спешит показывать лицо сына и ждет, когда он подрастет.

Сейчас знаменитое семейство отдыхает у жарких краях. У Решетовой появился повод делиться еще большим количеством красивых снимков, сделанных на фоне океана.

11 января Анастасия опубликовала очередное фото с сыном, сделанное на закате. Звезда не стала прятать лицо мальчика, надеясь, что его никто не увидит в сумерках.

И все же любопытные поклонники приблизили снимок и тщательно рассмотрели профиль малыша.

Многим показалось, что Ратмир сильно похож на старшую сестру Алису — как минимум, очертаниями носа и рта.

1 2 3 ... 10 Пользователям Сети кажется, что сын Тимати Ратмир очень сильно похож на его дочь Алису

Впрочем, сложно понять, действительно ли есть настолько сильное сходство между детьми. Дело в том, что фотографий Алисы в таком возрасте в Сети почти не найти.

