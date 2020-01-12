Не так давно 33-летняя Ольга Бузова перестала скрывать свои отношения с 26-летним Давидом Манукяном. Слухи о романе пары начали ходить еще во время съемок «поющей ведущей» в проекте «План Б», но тогда она опровергала связь с блогером.
Кажется, звезды действительно испытывают друг к другу глубокие чувства: вместо того, чтобы в новогодние праздники зарабатывать на корпоративах, они улетели отдыхать в Куршевель.
Затем Бузова вместе с подругами отправилась в Таиланд. Многие не понимали, почему бойфренд не поехал с ней.
Как оказалось, все зря паниковали: Давид решил прилететь на курорт несколькими днями позже.
Встреча влюбленных была жаркой: верные друзья тщательно документировали момент на видео.
Теперь знаменитости не выпускают друг друга из объятий. Не расстаются они и с телефонами, снимая все происходящее.
«Начались муси-пуси», — то ли радостно, то ли ворчливо комментируют публикации Ольги и Давида фолловеры. Впрочем, нам предстоит наблюдать любовные фото и видео пары еще как минимум неделю: 20 января у Бузовой день рождения, и это время она всегда проводит на отдыхе в кругу самых близких.
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