«Начались муси-пуси»: бойфренд Ольги Бузовой прилетел к ней в Таиланд

Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна уже не является секретом. Знаменитости снова отправились на отдых и публикуют множество романтичных фото и видео. 

12 января 2020 · Текст: · Фото:

Ольга Бузова
Давид Манукян и Ольга Бузова

Не так давно 33-летняя Ольга Бузова перестала скрывать свои отношения с 26-летним Давидом Манукяном. Слухи о романе пары начали ходить еще во время съемок «поющей ведущей» в проекте «План Б», но тогда она опровергала связь с блогером. 

Кажется, звезды действительно испытывают друг к другу глубокие чувства: вместо того, чтобы в новогодние праздники зарабатывать на корпоративах, они улетели отдыхать в Куршевель

Затем Бузова вместе с подругами отправилась в Таиланд. Многие не понимали, почему бойфренд не поехал с ней. 

Как оказалось, все зря паниковали: Давид решил прилететь на курорт несколькими днями позже.

Встреча влюбленных была жаркой: верные друзья тщательно документировали момент на видео. 

Теперь знаменитости не выпускают друг друга из объятий. Не расстаются они и с телефонами, снимая все происходящее. 

+4

«Начались муси-пуси», — то ли радостно, то ли ворчливо комментируют публикации Ольги и Давида фолловеры. Впрочем, нам предстоит наблюдать любовные фото и видео пары еще как минимум неделю: 20 января у Бузовой день рождения, и это время она всегда проводит на отдыхе в кругу самых близких. 

Теги

Комментарии

10
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Самое интересное,что он сфотать еще успел,когда начал её обнимать.Больные люди,зависимые от телефона и подПИЗДчиков.
  • Пусть они будут счастливы!
  • Эти видео и телефон в руках странно выглядит, но не забывайте это бизнес и деньги, реклама из за этих подписчиков! А так наконец то счастья ей желаю, её обнимает и целует, радости ей)))))
  • Настя, ты уже хочешь нового мужчину своего кумира Ольги?))))))
  • Ну и хорошо!!!! Рада за них!

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633