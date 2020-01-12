Не так давно 33-летняя Ольга Бузова перестала скрывать свои отношения с 26-летним Давидом Манукяном. Слухи о романе пары начали ходить еще во время съемок «поющей ведущей» в проекте «План Б», но тогда она опровергала связь с блогером.

Кажется, звезды действительно испытывают друг к другу глубокие чувства: вместо того, чтобы в новогодние праздники зарабатывать на корпоративах, они улетели отдыхать в Куршевель.

Затем Бузова вместе с подругами отправилась в Таиланд. Многие не понимали, почему бойфренд не поехал с ней.