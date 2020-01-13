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Максим Виторган и Нино Нинидзе отправились с 4-летним сыном актрисы в баню

Максим Виторган и Нино Нинидзе часто проводят время вместе. На этот раз влюбленные отдохнули в загородном доме с баней, куда взяли с собой сына актрисы от прошлого брака. 
Нино Нинидзе, Максим Виторган
Нино Нинидзе и Максим Виторган

Максим Виторган уже давно не скрывает своих чувств к Нино Нинидзе и часто признается ей в любви. Знаменитости уже несколько раз путешествовали вместе, а недавние выходные решили провести за городом.

Так, влюбленные вместе с сыном Нино от прошлых отношений катались с горок, наслаждались снегом, а вечером отправились в баню.

28-летняя актриса опубликовала забавное видео, на котором 4-летний Саша делится своими впечатлениями. «Ох, как хорошо», — говорит он.

Мальчик был в махровом халате, а звездная мама позировала, укутавшись в простыню.

Максим тоже не стал скрывать от фолловеров, как проводит время с возлюбленной, и поделился кадрами, на которых ныряет в прорубь. «Мальдивы. Хорошо», — в свойственной ему манере пошутил актер.

Это уже не первый раз, когда Нино и Максим берут на отдых детей. Знаменитости познакомили своих наследников еще летом 2019-го во время путешествия по Кипру.  

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13 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @mvitorgan, @ninosha13, @polinavitorgan/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Максим Виторган

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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