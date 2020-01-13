Максим Виторган и Нино Нинидзе отправились с 4-летним сыном актрисы в баню

Максим Виторган уже давно не скрывает своих чувств к Нино Нинидзе и часто признается ей в любви. Знаменитости уже несколько раз путешествовали вместе, а недавние выходные решили провести за городом.
Так, влюбленные вместе с сыном Нино от прошлых отношений катались с горок, наслаждались снегом, а вечером отправились в баню.
Мальчик был в махровом халате, а звездная мама позировала, укутавшись в простыню.
Максим тоже не стал скрывать от фолловеров, как проводит время с возлюбленной, и поделился кадрами, на которых ныряет в прорубь. «Мальдивы. Хорошо», — в свойственной ему манере пошутил актер.
Это уже не первый раз, когда Нино и Максим берут на отдых детей. Знаменитости познакомили своих наследников еще летом 2019-го во время путешествия по Кипру.