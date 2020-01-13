Максим Виторган и Нино Нинидзе отправились с 4-летним сыном актрисы в баню

Максим Виторган и Нино Нинидзе часто проводят время вместе. На этот раз влюбленные отдохнули в загородном доме с баней, куда взяли с собой сына актрисы от прошлого брака.

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Максим Виторган уже давно не скрывает своих чувств к Нино Нинидзе и часто признается ей в любви. Знаменитости уже несколько раз путешествовали вместе, а недавние выходные решили провести за городом.



Так, влюбленные вместе с сыном Нино от прошлых отношений катались с горок, наслаждались снегом, а вечером отправились в баню.

28-летняя актриса опубликовала забавное видео, на котором 4-летний Саша делится своими впечатлениями. «Ох, как хорошо», — говорит он.

Мальчик был в махровом халате, а звездная мама позировала, укутавшись в простыню.



Максим тоже не стал скрывать от фолловеров, как проводит время с возлюбленной, и поделился кадрами, на которых ныряет в прорубь. «Мальдивы. Хорошо», — в свойственной ему манере пошутил актер.

1 2 3 ... 11 Нино Нинидзе и Максим Виторган часто ездят вместе отдыхать

Это уже не первый раз, когда Нино и Максим берут на отдых детей. Знаменитости познакомили своих наследников еще летом 2019-го во время путешествия по Кипру.