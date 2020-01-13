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Сергей Шнуров показал свою стильную молодую жену

Сергей Шнуров тщательно оберегает свой четвертый брак от внимания прессы. И все же изредка музыкант делится свежими фото супруги. 
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Прошлой осенью Сергей Шнуров женился на художнице Ольге Абрамовой, которая младше него почти на 20 лет. С тех пор мужчина почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. 

Фронтмен группировки «Ленинград» лишь один раз вышел в свет с избранницей, а теперь прячет ее от публики. 

Очень редко, буквально раз в пару месяцев, Шнуров публикует совместные фото с Абрамовой. Вот и 13 ноября мужчина показал фолловерам новый снимок с любимой. 

 
 

На фотографии Ольга запечатлена на палубе яхты — сейчас пара наслаждается отдыхом на Карибском море. 

Кадр с Ольгой Сергей сопроводил новыми стихотворными строками, явно адресованными супруге. 

«Как поймать Жар-птицу, // И не уколоться. // С жадностью напиться // Из любви колодца. // Огненные перья // Запалят свечу. // Подкрадусь как зверь я, // И пощекочу», — написал влюбленный мужчина. 

Интернет-пользователи похвалили Шнурова за романтичное и в то же время забавное стихотворение. Некоторые отметили и то, что в свободном платье и платке на голове его супруга невероятно стильно выглядит. «Ну прям кинодива, зачем такую щекотать?» — шутливо прокомментировал один из подписчиков. 

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13 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @shnurovs/Instagram
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Сергей Шнуров

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Жена-то молодая и стильная, только сам Серега уже сморчок сморчком.

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