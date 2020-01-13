Сергей Шнуров показал свою стильную молодую жену

Прошлой осенью Сергей Шнуров женился на художнице Ольге Абрамовой, которая младше него почти на 20 лет. С тех пор мужчина почти ничего не рассказывает о своей личной жизни.
Очень редко, буквально раз в пару месяцев, Шнуров публикует совместные фото с Абрамовой. Вот и 13 ноября мужчина показал фолловерам новый снимок с любимой.
На фотографии Ольга запечатлена на палубе яхты — сейчас пара наслаждается отдыхом на Карибском море.
«Как поймать Жар-птицу, // И не уколоться. // С жадностью напиться // Из любви колодца. // Огненные перья // Запалят свечу. // Подкрадусь как зверь я, // И пощекочу», — написал влюбленный мужчина.
Интернет-пользователи похвалили Шнурова за романтичное и в то же время забавное стихотворение. Некоторые отметили и то, что в свободном платье и платке на голове его супруга невероятно стильно выглядит. «Ну прям кинодива, зачем такую щекотать?» — шутливо прокомментировал один из подписчиков.