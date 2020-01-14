Актрисы, жаждущие славы: Меган Маркл сравнили с Грейс Келли

На фоне «Мегзита» многие проводят параллели между герцогиней Сассекской и Уоллис Симпсон. Однако британский писатель и журналист Крэйг Браун объяснил, что гораздо более Меган Маркл напоминает непокорную актрису-аристократку — Грейс Келли.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII

В последнее время заголовки газет пестрят фразами: «Оскар для Меган Маркл», «Самая талантливая актриса десятилетия», «Игра любой ценой». На волне последних событий публика изучает жизнь герцогини Сассекской и приходит к выводу, что ее история перекликается с судьбой Уоллис Симпсон. Американка в свое время так очаровала наследника престола Эдуарда VIII, что тот отказался от короны и разругался со своей семьей.

Исследователь Виндзоров писатель Крэйг Браун уверен, что такое сравнение не совсем корректно.

После помолвки с принцем Гарри Меган рассказала журналу Vanity Fair: «Я родилась в Лос-Анджелесе и выросла калифорнийской девушкой, которая живет идеями, что большинство вещей можно исправить с помощью йоги, пляжа или нескольких авокадо». Еще до свадьбы Маркл намекнула, что собирается использовать свою силу и влияние, чтобы менять мир к лучшему. Уоллис Симпсон же менять ничего не хотела: ей вполне хватало статуса герцогини и дохода своего мужа.

Меган Маркл во время интервью для фильма ITV

По мнению Брауна, тяга к переменам — это совершенно чуждая Виндзорам философия. «Тогда мне казалось, что один из них [Сассексов — прим. Woman.ru] будет разочарован. Королевская семья сохраняет свою позицию нейтралитета, держась подальше от политики или чего-то радикального. Это не та среда для человека, который мечтает изменить мир», — заявил Крэйг.

Он добавил, что Меган почувствовала скуку от размеренного существования под эгидой короны. В этом отношении она больше похожа на Грейс Келли.

«Грейс была знаменитой голливудской звездой, когда вышла замуж за князя Ренье в 1956 году. Через пять лет ей стало скучно. В 1961 году Альфред Хичкок предложил ей сниматься в его новом фильме. Княгиня Грейс приняла его предложение, но в Монако все пришли в ужас от этой идеи», — поделился Браун.

Грейс Келли и князь Ренье

Далее он продолжил: «Грейс отказалась от фильма и вернулась к своей однообразной жизни в роли княгини. Случайно, в марте 1981 года, она познакомилась с матерью принца Гарри, принцессой Дианой. Леди Ди была расстроена из-за давления, которому подвергалась. Обняв ее, княгиня Грейс попыталась утешить шуткой. ''Не волнуйся, дорогая, — сказала она, — ты увидишь, что будет только хуже''».

1 2 3 ... 10 Сейчас жизнь Меган Маркл рассматривают буквально под микроскопом

Вполне возможно, что Меган Маркл в скором времени, как и княгиня Грейс, будет вынуждена вернуться в размеренный ритм жизни Виндзоров. Так это или нет, покажет лишь время.