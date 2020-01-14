Анне Бузовой пришлось закрыть свой салон красоты

Анна Бузова работает не меньше, чем ее знаменитая сестра. Девушка ведет свой бизнес, снимается в рекламе и даже временами поет. Однако не все ее начинания заканчиваются успехом.

Анна Бузова



Несмотря на то, что Анна и Ольга Бузовы не общаются, младшая во многом старается брать пример со своей старшей сестры и стремится к успеху. Так, 31-летняя девушка снимается в рекламе, поет и ведет свой бизнес. С последним в начале этого года у нее возникли сложности.

Об этом рассказала сама инстаграм-звезда. «К великому сожалению, у нас с моим партнером по салонному бизнесу разошлись взгляды на дальнейшее развитие, и мы приняли решение не продолжать совместную работу над Buna Beauty Bar», — призналась Анна своим подписчикам.

«В любом случае, не все проекты выстреливают и приносят плоды! И это нормально! Главное не останавливаться, не опускать руки и работать дальше», — продолжила Бузова младшая, добавив, что уже ищет новое помещение для бьюти-бара.



1 2 3 ... 10 Анна Бузова не отстает от своей сестры

Фолловеры поддержали знаменитость, за что та поблагодарила их в инстаграм-историях. «Лучшее средство от любых переживаний — работа. Просто идем дальше», — добавила Анна.