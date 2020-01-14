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Анне Бузовой пришлось закрыть свой салон красоты

Анна Бузова работает не меньше, чем ее знаменитая сестра. Девушка ведет свой бизнес, снимается в рекламе и даже временами поет. Однако не все ее начинания заканчиваются успехом. 
Анна Бузова <br>
Анна Бузова 

Несмотря на то, что Анна и Ольга Бузовы не общаются, младшая во многом старается брать пример со своей старшей сестры и стремится к успеху. Так, 31-летняя девушка снимается в рекламе, поет и ведет свой бизнес. С последним в начале этого года у нее возникли сложности. 

Об этом рассказала сама инстаграм-звезда. «К великому сожалению, у нас с моим партнером по салонному бизнесу разошлись взгляды на дальнейшее развитие, и мы приняли решение не продолжать совместную работу над Buna Beauty Bar», — призналась Анна своим подписчикам. 

«В любом случае, не все проекты выстреливают и приносят плоды! И это нормально! Главное не останавливаться, не опускать руки и работать дальше», — продолжила Бузова младшая, добавив, что уже ищет новое помещение для бьюти-бара. 

Фолловеры поддержали знаменитость, за что та поблагодарила их в инстаграм-историях. «Лучшее средство от любых переживаний — работа. Просто идем дальше», — добавила Анна.

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14 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @annabuzova/Instagram
Теги

Анна Бузова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • В индустрии красоты уже года 2 как, предложение превышает спрос, просто нужно было думать, куда лезешь, не актуально это сейчас, так же как общепит.

  • общепит был,есть и будет актуальным всю жизнь!)Анька открывай чебуречную!

  • Гость

    общепит был,есть и будет актуальным всю жизнь!)Анька открывай чебуречную!

    поэтому закусочная Ольги провалилась

  • Писали, что вроде это не ее салон на самом деле, она только лицо, как и Водонаева в "своем"

  • Гость

    В индустрии красоты уже года 2 как, предложение превышает спрос, просто нужно было думать, куда лезешь, не актуально это сейчас, так же как общепит.

    Судя по лицу Ольги, весь спрос она вколола в одну себя со всего района.

  • Гость

    В индустрии красоты уже года 2 как, предложение превышает спрос, просто нужно было думать, куда лезешь, не актуально это сейчас, так же как общепит.

    а что сейчас актуально?

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