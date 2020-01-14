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От мачо до «Элджея на минималках»: как изменился Давид Манукян за три года

26-летний жених Ольги Бузовой выглядит и ведет себя как самый настоящий блогер-миллениал: необычная прическа, объемные толстовки и дерзкая речь. Однако еще три года назад он был совсем другим. 
Давид Манукян и Ольга Бузова
Давид Манукян и Ольга Бузова

Многие не понимают, что Ольга Бузова нашла в Давиде Манукяне. «Тебе нужен кто-то более солидный, сильный, чтобы как за каменной стеной», — пишут певице поклонницы. И все же артистка, мечтающая о крепкой семье, выбрала именно 26-летнего рэпера.

Сейчас за жизнью влюбленных наблюдают особенно пристально: ожидается, что в скором времени Бузова и Манукян поженятся

Сможет ли новосибирский музыкант стать достойным мужем для столь неординарной и яркой девушки? 

Анастасия Решетова и Давид Манукян
Анастасия Решетова и Давид Манукян

Еще три года назад Манукян выглядел скорее как бизнесмен, нежели как рэпер. Никакой «пергидрольной» челки, никаких дредов и сверкающих виниров, а о толстовках и худи вообще речи не шло! Только кашемировая водолазка под идеально скроенным костюмом.

Начинающий музыкант одевался с иголочки, сверкал массивными часами и кожаными мокасинами, но его улыбка при этом оставляла желать лучшего.

Именно в таком «взрослом» виде Давид Манукян позировал рядом с (!) Анастасией Решетовой.

Однако стать популярным и «кликабельным», будучи в скучном черном костюме и с идеальной трехдневной щетиной, получится далеко не у всех. Вероятно, именно по этой причине Манукян решил провести апгрейд своего образа. Сначала он начал бриться, а затем взялся за волосы на голове — и предстал перед публикой с белой шевелюрой. Теперь он много матерится, за словом в карман не лезет и больше напоминает «Элджея на минималках». 

Ольгу Бузову, похоже, все устраивает. Она полюбила именно такого мужчину и, кажется, абсолютно счастлива с ним. 

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А какой Давид Манукян нравится вам?

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14 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, @buzova86, @dava_m/Instagram
Теги

Ольга Бузова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • о....раскруточка пошла! скоро будет второй успешный муж, аки у Бородиной

  • Он же с Кросс встречался?

  • Ло шок

  • Аврора

    о....раскруточка пошла! скоро будет второй успешный муж, аки у Бородиной

    И книги начнёт писать и платные марафоны проводить.Молодец мужик, пользует Бузову на все 100%)

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
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