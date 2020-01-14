От мачо до «Элджея на минималках»: как изменился Давид Манукян за три года

26-летний жених Ольги Бузовой выглядит и ведет себя как самый настоящий блогер-миллениал: необычная прическа, объемные толстовки и дерзкая речь. Однако еще три года назад он был совсем другим.

Давид Манукян и Ольга Бузова

Многие не понимают, что Ольга Бузова нашла в Давиде Манукяне. «Тебе нужен кто-то более солидный, сильный, чтобы как за каменной стеной», — пишут певице поклонницы. И все же артистка, мечтающая о крепкой семье, выбрала именно 26-летнего рэпера.



Сможет ли новосибирский музыкант стать достойным мужем для столь неординарной и яркой девушки?

Анастасия Решетова и Давид Манукян

Еще три года назад Манукян выглядел скорее как бизнесмен, нежели как рэпер. Никакой «пергидрольной» челки, никаких дредов и сверкающих виниров, а о толстовках и худи вообще речи не шло! Только кашемировая водолазка под идеально скроенным костюмом.



Начинающий музыкант одевался с иголочки, сверкал массивными часами и кожаными мокасинами, но его улыбка при этом оставляла желать лучшего.



Именно в таком «взрослом» виде Давид Манукян позировал рядом с (!) Анастасией Решетовой.



Однако стать популярным и «кликабельным», будучи в скучном черном костюме и с идеальной трехдневной щетиной, получится далеко не у всех. Вероятно, именно по этой причине Манукян решил провести апгрейд своего образа. Сначала он начал бриться, а затем взялся за волосы на голове — и предстал перед публикой с белой шевелюрой. Теперь он много матерится, за словом в карман не лезет и больше напоминает «Элджея на минималках».

1 2 3 ... 15 Еще три года назад Давид Манукян напоминал успешного бизнесмена

Ольгу Бузову, похоже, все устраивает. Она полюбила именно такого мужчину и, кажется, абсолютно счастлива с ним.