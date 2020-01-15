Как Оксана Воеводина собирается рассказать сыну о предательстве его родного отца

Несмотря на то, что отношения Оксаны Воеводиной и Мухаммада V давно закончились, поклонники продолжают интересоваться их личной жизнью, тем более, что у экс-пары растет сын Леон, которого воспитывает звездная мама.
Многие спрашивали у Оксаны, как же она расскажет ему о папе? На днях модель поделилась, что не планирует скрывать от Леона правду и честно во всем признается.
А слова подкрепила трогательным видео, на котором малыш залез в коробку с фотографиями своего отца. «Конечно, он пока ничего не понимает, но в груди у меня защемило», — сказала «Мисс Москва-2015» при виде этой картины.