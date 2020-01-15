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Как Оксана Воеводина собирается рассказать сыну о предательстве его родного отца

Брак Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V не продержался и года, однако модель успела забеременеть и родить сына. На днях она поведала, как расскажет своему наследнику о его отце.
Оксана Воеводина с бывшим мужем Мухаммадом V<br>
Оксана Воеводина с бывшим мужем Мухаммадом V

Несмотря на то, что отношения Оксаны Воеводиной и Мухаммада V давно закончились, поклонники продолжают интересоваться их личной жизнью, тем более, что у экс-пары растет сын Леон, которого воспитывает звездная мама.

Многие спрашивали у Оксаны, как же она расскажет ему о папе? На днях модель поделилась, что не планирует скрывать от Леона правду и честно во всем признается.

«Однажды придется рассказать сыну, что случилось между мной и его отцом... Я не собираюсь ничего скрывать от Леона и придумывать, что его папа космонавт и улетел на другую планету», — откровенно поведала Воеводина. 

А слова подкрепила трогательным видео, на котором малыш залез в коробку с фотографиями своего отца. «Конечно, он пока ничего не понимает, но в груди у меня защемило», — сказала «Мисс Москва-2015» при виде этой картины.

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15 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @rihanapetra/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну кто бы сомневался...

  • Какую правду она хочет рассказывать, если она даже сама не знает, чей это ребенок

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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