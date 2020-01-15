Как Оксана Воеводина собирается рассказать сыну о предательстве его родного отца

Брак Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V не продержался и года, однако модель успела забеременеть и родить сына. На днях она поведала, как расскажет своему наследнику о его отце.



Оксана Воеводина с бывшим мужем Мухаммадом V



Несмотря на то, что отношения Оксаны Воеводиной и Мухаммада V давно закончились, поклонники продолжают интересоваться их личной жизнью, тем более, что у экс-пары растет сын Леон, которого воспитывает звездная мама.



Многие спрашивали у Оксаны, как же она расскажет ему о папе? На днях модель поделилась, что не планирует скрывать от Леона правду и честно во всем признается.

«Однажды придется рассказать сыну, что случилось между мной и его отцом... Я не собираюсь ничего скрывать от Леона и придумывать, что его папа космонавт и улетел на другую планету», — откровенно поведала Воеводина.

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А слова подкрепила трогательным видео, на котором малыш залез в коробку с фотографиями своего отца. «Конечно, он пока ничего не понимает, но в груди у меня защемило», — сказала «Мисс Москва-2015» при виде этой картины.