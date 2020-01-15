«Ей интереснее с взрослыми»: Симона Юнусова поведела, что Алиса не стремится проводить время с братом

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями три месяца назад, сделав Симону Юнусову бабушкой во второй раз. Теперь она рассказывает о буднях двоих детей.



Алиса Юнусова с братом Ратмиром

Симона Юнусова помогает своему сыну Тимуру в воспитании его детей. Так, она много времени проводит с 5-летней Алисой и часто сидит с новорожденным Ратмиром.

Знаменитая бабушка рассказывает о своих буднях фолловерам, однако их интерес от этого ничуть не гаснет.



На днях одна из подписчиц спросила, насколько часто старшая внучка проводит время с младшим? Симона не стала скрывать и честно ей ответила.

«Подходит поцеловать, а так, конечно, ей интереснее с более старшими и взрослыми», — призналась Юнусова.

1 2 3 ... 10 Симона Юнусова часто рассказывает о своих методах воспитания

Многим подписчикам также стало любопытно, ревнует ли Алиса к младшему брату? «Когда я это вижу, стараемся уделять ей больше внимания и привлекать к общению с малышом», — рассказала знаменитая бабушка фолловерам.