«Ей интереснее с взрослыми»: Симона Юнусова поведела, что Алиса не стремится проводить время с братом

Симона Юнусова помогает своему сыну Тимуру в воспитании его детей. Так, она много времени проводит с 5-летней Алисой и часто сидит с новорожденным Ратмиром.
На днях одна из подписчиц спросила, насколько часто старшая внучка проводит время с младшим? Симона не стала скрывать и честно ей ответила.
Многим подписчикам также стало любопытно, ревнует ли Алиса к младшему брату? «Когда я это вижу, стараемся уделять ей больше внимания и привлекать к общению с малышом», — рассказала знаменитая бабушка фолловерам.