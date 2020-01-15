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«Ей интереснее с взрослыми»: Симона Юнусова поведела, что Алиса не стремится проводить время с братом

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями три месяца назад, сделав Симону Юнусову бабушкой во второй раз. Теперь она рассказывает о буднях двоих детей.
Алиса Юнусова с братом Ратмиром
Алиса Юнусова с братом Ратмиром

Симона Юнусова помогает своему сыну Тимуру в воспитании его детей. Так, она много времени проводит с 5-летней Алисой и часто сидит с новорожденным Ратмиром.

Знаменитая бабушка рассказывает о своих буднях фолловерам, однако их интерес от этого ничуть не гаснет.

На днях одна из подписчиц спросила, насколько часто старшая внучка проводит время с младшим? Симона не стала скрывать и честно ей ответила.

«Подходит поцеловать, а так, конечно, ей интереснее с более старшими и взрослыми», — призналась Юнусова. 

Многим подписчикам также стало любопытно, ревнует ли Алиса к младшему брату? «Когда я это вижу, стараемся уделять ей больше внимания и привлекать к общению с малышом», — рассказала знаменитая бабушка фолловерам.

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15 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @simona280/Instagram
Теги

Алиса Юнусова, Симона Юнусова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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