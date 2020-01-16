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«Болеем за папу»: Мария Зубкова показала новый кадр из роддома с 4-дневным сыном

В минувшие выходные экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу. Теперь Мария активно ведет соцсети и показывает, как проходят ее дни в перинатальном центре. 
Мария и Андрей Зубковы
Мария и Андрей Зубковы

Личная жизнь экс-супруги Андрея Григорьева-Апполонова Марии приняла неожиданные обороты. В прошлом году, еще до развода с певцом, она перестала скрывать свой роман с молодым баскетболистом Андреем Зубковым, а вскоре объявила, что готовится выйти за него замуж и снова стать мамой

12 января Мария родила любимому сына, которого было решено назвать Сашей. 

Сейчас Зубкова все еще находится с малышом в перинатальном центре «Лапино» и ждет выписки, все свободное время проводя в соцсетях. 

За прошедшие дни женщина не раз показала свою палату, заставленную букетами от друзей. А вечером 15 января она опубликовала видео, в котором держит на руках новорожденного сына и смотрит телевизор. 

«Болеем за папу», — трогательно прокомментировала видео Мария. 

Спустя всего 4 дня после рождения сына Андрею Зубкову пришлось покинуть семью и уехать в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в баскетбольном матче «Зенита». Кстати, в тот вечер команда обыграла испанскую «Басконию», причем не без решающих бросков новоиспеченного отца. 

Сразу после окончания матча Зубков направился в аэропорт, к своей семье, попутно благодаря в соцсетях супругу за поддержку. 

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16 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @k1x1k, @m.a.s.h.a_z/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну понеслось.....

  • Дайте угадаю темы следующих статей - "Маша показала шикарную фигуру после родов, впервые вышла в свет после родов, рассекретила лицо сына..." Может не надо?

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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