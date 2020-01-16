«Болеем за папу»: Мария Зубкова показала новый кадр из роддома с 4-дневным сыном

В минувшие выходные экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу. Теперь Мария активно ведет соцсети и показывает, как проходят ее дни в перинатальном центре.

Мария и Андрей Зубковы

Личная жизнь экс-супруги Андрея Григорьева-Апполонова Марии приняла неожиданные обороты. В прошлом году, еще до развода с певцом, она перестала скрывать свой роман с молодым баскетболистом Андреем Зубковым, а вскоре объявила, что готовится выйти за него замуж и снова стать мамой.

12 января Мария родила любимому сына , которого было решено назвать Сашей.

Сейчас Зубкова все еще находится с малышом в перинатальном центре «Лапино» и ждет выписки, все свободное время проводя в соцсетях.

За прошедшие дни женщина не раз показала свою палату, заставленную букетами от друзей. А вечером 15 января она опубликовала видео, в котором держит на руках новорожденного сына и смотрит телевизор.

«Болеем за папу», — трогательно прокомментировала видео Мария.

Спустя всего 4 дня после рождения сына Андрею Зубкову пришлось покинуть семью и уехать в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в баскетбольном матче «Зенита». Кстати, в тот вечер команда обыграла испанскую «Басконию», причем не без решающих бросков новоиспеченного отца.

1 2 3 ... 10 Мария Зубкова все еще находится в перинатальном центре

Сразу после окончания матча Зубков направился в аэропорт, к своей семье, попутно благодаря в соцсетях супругу за поддержку.