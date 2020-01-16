Какой красавице-актрисе приписывают роман с Брэдли Купером

Одной из самых обсуждаемых тем в прошедшем году стало расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. В 2020-м личная жизнь супермодели и голливудского актера продолжает волновать общественность.

Брэдли Купер и Ирина Шейк



После расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера любой их выход в свет моментально приковывает к себе внимание. А если она или он появляются в сопровождении спутника (или спутницы), тут же выносится вердикт: это роман!

Ана де Армас

На днях в такой ситуации в очередной раз оказался Брэдли. На светской вечеринке в Беверли-Хиллз 45-летний актер был замечен в компании 31-летней испанской актрисы Аны де Армас, известной по роли девушки Бонда в фильме «007: Не время умирать».

Знаменитости весело проводили время и вели увлеченную беседу. Как сказал инсайдер Daily Mail, «они довольно долго болтали и не спешили расходится».

Фанаты, увидев их вместе, решили, что Брэдли уже готов вступить в новые отношения. Не стоит спешить с выводами. Лично мы в этот союз не верим!