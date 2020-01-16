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Какой красавице-актрисе приписывают роман с Брэдли Купером

Одной из самых обсуждаемых тем в прошедшем году стало расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. В 2020-м личная жизнь супермодели и голливудского актера продолжает волновать общественность.
Брэдли Купер и Ирина Шейк<br>
Брэдли Купер и Ирина Шейк

После расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера любой их выход в свет моментально приковывает к себе внимание. А если она или он появляются в сопровождении спутника (или спутницы), тут же выносится вердикт: это роман! 

Ана де Армас
Ана де Армас

На днях в такой ситуации в очередной раз оказался Брэдли. На светской вечеринке в Беверли-Хиллз 45-летний актер был замечен в компании 31-летней испанской актрисы Аны де Армас, известной по роли девушки Бонда в фильме «007: Не время умирать». 

Знаменитости весело проводили время и вели увлеченную беседу. Как сказал инсайдер Daily Mail, «они довольно долго болтали и не спешили расходится». 

Фанаты, увидев их вместе, решили, что Брэдли уже готов вступить в новые отношения. Не стоит спешить с выводами. Лично мы в этот союз не верим! 

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16 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Брэдли Купер

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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