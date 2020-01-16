Анастасия Решетова рассказала, где и когда был зачат Ратмир

Прошлой осенью 23-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой. Долгое время избранница Тимати скрывала, что ждет ребенка, но в третьем триместре беременности стала активно делиться новостями насчет скорого пополнения.
Чаще всего Анастасия рассказывает о похудении после родов, но иногда пишет и об уходе за малышом Ратмиром или выдает другую не менее интересную информацию.
Сейчас Анастасия, Тимати и другие члены их большой семьи отдыхают на побережье Тихого океана.
«Тут начала зарождаться новая маленькая жизнь — наш будущий сынок. А сегодня ему уже 3 месяца», — написала 16 января Решетова в Инстаграме.
Кстати, именно в тот период поклонники заподозрили, что Тимати и Анастасия стали мужем и женой. Тогда же ходили слухи и о том, что модель ждет ребенка — правда, тогда всем казалось, что она уже находится на приличном сроке беременности.