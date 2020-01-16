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Анастасия Решетова рассказала, где и когда был зачат Ратмир

Анастасия Решетова активно делится впечатлениями о материнстве и рассказывает о жизни своего сына. Недавно модель призналась, в каком месте они с Тимати дали начало новой жизни. 
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова с сыном

Прошлой осенью 23-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой. Долгое время избранница Тимати скрывала, что ждет ребенка, но в третьем триместре беременности стала активно делиться новостями насчет скорого пополнения. 

С тех пор соцсети модели превратились в «мамский» блог с множеством фотографий младенца. 

Чаще всего Анастасия рассказывает о похудении после родов, но иногда пишет и об уходе за малышом Ратмиром или выдает другую не менее интересную информацию. 

Анастасия Решетова, Тимати
 

Сейчас Анастасия, Тимати и другие члены их большой семьи отдыхают на побережье Тихого океана. 

Родственники регулярно ездят именно в эти места — например, они были здесь ровно год назад. 

«Тут начала зарождаться новая маленькая жизнь — наш будущий сынок. А сегодня ему уже 3 месяца», — написала 16 января Решетова в Инстаграме.

Кстати, именно в тот период поклонники заподозрили, что Тимати и Анастасия стали мужем и женой. Тогда же ходили слухи и о том, что модель ждет ребенка — правда, тогда всем казалось, что она уже находится на приличном сроке беременности. 

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16 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова, Тимати

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну пош,,,лили её на отдыхе, и че

  • Гость1, Ну вон родился - че

  • а в какой позе зачали?

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