Анастасия Решетова рассказала, где и когда был зачат Ратмир

Анастасия Решетова активно делится впечатлениями о материнстве и рассказывает о жизни своего сына. Недавно модель призналась, в каком месте они с Тимати дали начало новой жизни.

Анастасия Решетова с сыном

Прошлой осенью 23-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой. Долгое время избранница Тимати скрывала, что ждет ребенка, но в третьем триместре беременности стала активно делиться новостями насчет скорого пополнения.

С тех пор соцсети модели превратились в «мамский» блог с множеством фотографий младенца.

Чаще всего Анастасия рассказывает о похудении после родов, но иногда пишет и об уходе за малышом Ратмиром или выдает другую не менее интересную информацию.

Сейчас Анастасия, Тимати и другие члены их большой семьи отдыхают на побережье Тихого океана.

Родственники регулярно ездят именно в эти места — например, они были здесь ровно год назад.



«Тут начала зарождаться новая маленькая жизнь — наш будущий сынок. А сегодня ему уже 3 месяца», — написала 16 января Решетова в Инстаграме.

Кстати, именно в тот период поклонники заподозрили, что Тимати и Анастасия стали мужем и женой. Тогда же ходили слухи и о том, что модель ждет ребенка — правда, тогда всем казалось, что она уже находится на приличном сроке беременности.