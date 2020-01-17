Употребление запрещенных веществ, таинственные таблетки для похудения, алкогольное опьянение, драка, преследование поклонника и многое другое — вот о чем писали отечественные СМИ, которые пытались разобраться в трагических событиях, произошедших с Ксенией Пунтус. Одна теория казалась страшнее другой: тут и любовный треугольник, и анорексия в угоду модной индустрии, и тяга к наркотикам.

Сначала Ксения Пунтус не могла за себя постоять, ведь находилась в отделении реанимации.

Но теперь, когда здоровью модели ничего не угрожает, а сама она стремительно идет на поправку, появились первые достоверные комментарии касательно этой запутанной истории.