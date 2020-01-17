Употребление запрещенных веществ, таинственные таблетки для похудения, алкогольное опьянение, драка, преследование поклонника и многое другое — вот о чем писали отечественные СМИ, которые пытались разобраться в трагических событиях, произошедших с Ксенией Пунтус. Одна теория казалась страшнее другой: тут и любовный треугольник, и анорексия в угоду модной индустрии, и тяга к наркотикам.
Сначала Ксения Пунтус не могла за себя постоять, ведь находилась в отделении реанимации.
Но теперь, когда здоровью модели ничего не угрожает, а сама она стремительно идет на поправку, появились первые достоверные комментарии касательно этой запутанной истории.
17 января, спустя 6 дней после падения из окна, Ксения Пунтус вышла на связь со своими подписчиками в Инстаграме. «Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента.
Спешу вас огорчить, писатели-фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и тд. и тп.), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму», — заявила модель.
«А еще не было никаких машин, слежек какого-то Никиты (это вообще непонятно кто), кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся в своих постах», — рассказала Пунтус, имея в виду свою коллегу по цеху — Кафельникову.
Модель поспешила восстановить репутацию Андрея Бакова, к которому у пользователей Сети накопилось множество вопросов. Она поведала о том, каким чудесным человеком является ее близкий друг.
«И речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском», — заявила модель.
Ксения уверена, случившееся с ней — нелепая и оттого еще более трагичная случайность. Девушка поведала, что сделала для себя соответствующие выводы, а затем поблагодарила родных и близких, которые поддерживали ее на протяжении этой непростой недели.
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