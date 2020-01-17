Ксения Пунтус вышла на связь с фолловерами и рассказала, что с ней случилось на самом деле

Последнюю неделю в Сети обсуждают историю Ксении Пунтус, которая выпала из окна квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова. За 7 дней история успела обрасти слухами, и вот теперь модель наконец расставила все точки над i.

17 января 2020 · Текст: · Фото:

Ксения Пунтус

Употребление запрещенных веществ, таинственные таблетки для похудения, алкогольное опьянение, драка, преследование поклонника и многое другое — вот о чем писали отечественные СМИ, которые пытались разобраться в трагических событиях, произошедших с Ксенией Пунтус. Одна теория казалась страшнее другой: тут и любовный треугольник, и анорексия в угоду модной индустрии, и тяга к наркотикам. 

Сначала Ксения Пунтус не могла за себя постоять, ведь находилась в отделении реанимации.

Но теперь, когда здоровью модели ничего не угрожает, а сама она стремительно идет на поправку, появились первые достоверные комментарии касательно этой запутанной истории.

17 января, спустя 6 дней после падения из окна, Ксения Пунтус вышла на связь со своими подписчиками в Инстаграме. «Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента. Спешу вас огорчить, писатели-фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и тд. и тп.), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму», — заявила модель.

«А еще не было никаких машин, слежек какого-то Никиты (это вообще непонятно кто), кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся в своих постах», — рассказала Пунтус, имея в виду свою коллегу по цеху — Кафельникову. 

...

В течение последней недели все внимание отечественных СМИ было приковано к жизни Ксении Пунтус

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Модель поспешила восстановить репутацию Андрея Бакова, к которому у пользователей Сети накопилось множество вопросов. Она поведала о том, каким чудесным человеком является ее близкий друг. 

«И речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском», — заявила модель.

Ксения уверена, случившееся с ней — нелепая и оттого еще более трагичная случайность. Девушка поведала, что сделала для себя соответствующие выводы, а затем поблагодарила родных и близких, которые поддерживали ее на протяжении этой непростой недели. 

Комментарии

18
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  • А концовку похоже еще не придумали, сейчас над ней работают, надеюсь эта часть будет более достоверная.
  • ее выбор конечно, сумма видать устроила, только деньги быстро заканчиваются, особенно когда по врачам ходишь, могут вылезти болячки, которые сразу не увидели, как бы потом не пожалела.
  • Ксения, в следующий рас не связывайтесь с сынками элиты Москвабада. Лучше смени город, порви с прошлой жизнью, отрекись от греха начни новую жизнь со Христом и забудь прошлое как кошмарный сон. Никто вам не оплатил лечение и не извинится. Все свалят на вас и объявят сумасшедшей. Никто вас замуж не возьмет в этом городе. Карьера ваша обрушилась под окнами 3 этажа, не успев начаться. Будите всю жизнь хромать по инвалидности и плакать о потерянном... МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ! НЕТ ТАМ ЛЮБВИ ЖАЛОСТИ И СОСТРАДАНИЯ.
  • В общем, как бы то ни было , молодым девушкам лучше держаться от этого юноши подальше. А то все эти музеи, знаете ли....фильмы на итальянском, после которых крики и шум по ночам в таинственной квартитре..... а жизнь то одна , и дай Бог, чтоб еще нормально все срослось у Ксении...
  • Этот мальчик, внук Михалкова, воспитывался в рафинированной, хорошей среде, у него всегда все было. У нормально воспитанных людей всегда есть внутренние барьеры и принципы. С чего ему быть агрессивным, как какому-нибудь гопнику. Хотя, в нашем мире все возможно
  • Андрей святой, мы поняли, а случилось-то что？
  • Маховик сплетен раскручен, даже ее словам никто не поверит
  • Зато этого Бакова уже и в хвост и в гриву, абсолютно не зная человека. И что наркоманы в квартире собирались, и что чуть ли не он ее столкнул. Такой народ у нас - если сын известного богатого человека - значит автоматически ***** и нужно его обвинить во всех смертных грехах, а то чего это им так хорошо живется.
  • Хождения по музеям и просмотр фильмов на итальянском до хорошего не доведут однако.
  • Догулялись по музеем, потом в бары и клубаки, спиртное она не отрицала, вот молодежь молодежь.

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