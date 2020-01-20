«Главная цель — привлечь к себе максимум внимания»: какое будущее уготовано отношениям Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Поющая ведущая Ольга Бузова встречает 34-летие абсолютно счастливой. У нее есть все: деньги, слава, «ее люди» и человек, который способен заставить девушку улыбаться даже тогда, когда кажется, что все идет не так — Давид Манукян. Есть ли у этих отношений будущее?

Ольга Бузова наконец-то снова довольна жизнью. Причина веская: телеведущая влюблена, и влюблена серьезно. Избранником поющей ведущей стал 26-летний блогер Давид Манукян. Он дарит девушке цветы охапками, катает ее по заграничным курортам (и сам за них платит) и вообще делает все, чтобы она улыбалась каждый день. А искренни ли его чувства? Вспоминаем, как судьба свела двоих влюбленных, и вместе с нашим постоянным экспертом Зоей Никитенковой выясняем, что же ждет голубков в ближайшем будущем.

Если Айза, по ее собственному признанию, «всероссийская бывшая», то Бузову называют «всероссийской брошенкой». Впрочем, если первая сейчас страдает из-за своего прошлого, то вторая смогла с блеском обернуть ситуацию в свою пользу, даже несмотря на то, что она действительно испытала много боли.

30 декабря 2016-го, аккурат перед Новым годом, Ольга Бузова официально стала свободной — брак между ней и Дмитрием Тарасовым, который продержался 4 года, был расторгнут в Мещанском ЗАГСе. Причем тогда уже поющая ведущая до последнего надеялась, что супруг передумает и они, помирившись, поедут домой есть оливье и пить «бокальчики любимого игристого».

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Чуда не произошло — Бузова отправилась упиваться горем в гордом одиночестве.

Причины расставания назывались разные, и докопаться до истины уже вряд ли получится. Ольга говорила, что Тарасов не хотел детей, о которых она так мечтала — и этому заявлению мы отказываемся верить наотрез. В пользу Дмитрия говорит тот факт, что его новая супруга, ростовская модель Анастасия Костенко, беременна уже вторым.

Кстати, о Костенко. Она — предполагаемая причина развода. Сама Анастасия до последнего отрицала, что встречается с Тарасовым, хотя слухи тогда уже вылезли за пределы кулуаров и поползли по Сети.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочкой Миланой

После года отношений Тарасов женился на Костенко и начал штамповать детей. Однако и Оля времени зря не теряла — штамповала хиты. Девушка, заделавшись в певицы, шла напролом. Несмотря на то, что критики в один голос заявляли, что Бузовой противопоказано заниматься музыкой, она выпускала одну песню за другой — «Мало половин», «Под звуки поцелуев», «Привыкаю» и прочие нетленки. А потом и альбом выпустила. В общем, вполне неплохо себя чувствовала.

А вот любви все не было — и об этом Ольга тоже не стеснялась говорить. Напротив, она при каждом удобном случае намекала, что свободна. А в 2018-м вообще заявила, что «секса у нее нет уже два года». «Хватит это терпеть», —решила Ольга и отправилась искать любовь на телеканал ТНТ, который когда-то и сделал ее звездой. Так появилось шоу «Замуж за Бузову».

Денис Лебедев и Ольга Бузова

В конце проекта Бузова выбрала себе мужчину — сыровара из Суздаля Дениса Лебедева — и даже какое-то встречалась с ним после того, как камеры выключились. Сыровар оказался мужчиной недостойным, пытавшимся всего лишь пропиариться за счет своей именитой возлюбленной. Сердце Ольги снова было разбито, и опять на глазах у миллионов.

Бузова плакала, страдала и пыталась взять себя в руки. На горизонте, по ее словам, никого не предвиделось. Ольга снова ушла в работу и в октябре 2018-го выпустила второй студийный альбом «Принимай меня». Спустя два месяца она встретит нового возлюбленного... И это пока еще не Давид Манукян.

Олег Майами

31 декабря Ольга отдыхала в караоке, где столкнулась со старым знакомым Олегом Майами, экс-участником «Дома-2» и бывшим артистом MALFA. Тот день и можно считать началом ее отношений с симпатичным блондином.

Роман скрывался Бузовой невероятно тщательно, а вот Майами иногда давал слабину. Он посвятил своей возлюбленной песню «Мое солнце», которую презентовал в январе (да, так скоро, нет, не пиар, вы что) и даже заявил: «Мне кажется, я по-настоящему влюбился».

Ну а позже Олег опубликовал в Инстаграме фото с Ольгой (и довольно интимное), отметив: «Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца». Бузова же ничего не комментировала, предпочитая помалкивать. А инсайдеры даже говорят, что певица просто не хотела афишировать роман с Майами, потому что понимала — между ними ничего серьезного.

«Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца»

В июле Ольга отправилась на съемки шоу «Форт боярд», видимо, уже подозревая о том, что скоро ее любовная лодка пойдет ко дну. В том же проекте, в составе другой команды, принимал участие и Олег. И певец посмел выложить совместное фото с Аленой Шишковой. Разразилась буря.

В интервью YouTube-порталу «Ходят слухи» Майами поведал, что фото с экс-возлюбленной Тимати стало точкой в его отношениях с артисткой. «Мы с Олей были вместе семь месяцев. Это было классно. Каждая женщина, которая была в моей жизни, она была невероятна, уникальна», — поделился Олег, отметив, что конец этой истории был предсказуем.

Видимо, примерно в это же время Бузова и обратила внимание на блогера Давида Манукяна. По крайней мере, страдающий по ушедшей любви Майами намекал на это в своих соцсетях, выложив фото со съемок «Форт Боярда». «На тот момент у меня все еще была девушка. Она тоже участвовала в шоу. Ничего не предвещало беды», — заявил артист. Более того, вскоре он опубликовал и фото с Давидом, подписав его: «И друг еще был на тот момент».

Вероятно, Бузова и Манукян познакомились именно на съемках проекта. Тогда Ольга уже заключила контракт на съемки очередного шоу, в котором хотела попытаться найти свое счастье вместе с другом Тимуром Батрутдиновым. Проект под названием «План Б» отменить было нельзя — бумаги подписаны. А это означало лишь одно — Бузова и Манукян должны были сделать все, чтобы об их отношениях никто не узнал до окончания шоу.

Затея с треском провалилась. Сначала Давид снялся в клипе Ольги на песню «Лайкер», а после этого самые преданные поклонники поющей ведущей стали замечать что-то странное: то Бузова похвастается пышным букетом, то выйдет в футболке, которую видели на Манукяне, то выложит инстаграм-историю из того же места, где был блогер.

В какой-то момент влюбленные решили раздвинуть границы разумного и начали вместе снимать короткие смешные видео. Но при этом они все равно отрицали, что между ними что-то большее, чем просто дружба. Бузова на шоу «Ночной контакт» опровергла роман с Давидом: «Всегда, какой бы мужчина рядом со мной не появился, нам приписывают роман. С Лешей Свиком, с Егором Кридом, с Тимуром Батрутдиновым. Я к этому уже нормально отношусь. С Давидом мы в клипе играли влюбленную пару. После того, как мы познакомились, у нас произошел контакт. Но мы с ним просто дружим».

Манукян поддерживал легенду: «У нас коллаборация, мы снимаем...»

Коллаборация коллаборацией, но одинаковые татуировки на запястьях влюбленных в форме знака бесконечности говорили о многом.

Лишь в конце 2019-го Ольга и Давид рассекретили свои отношения — проект «План Б» подошел к концу и предсказуемо закончился ничем, так что уже было можно «выходить из шкафа». В последней серии шоу Ольга наконец-то рассказала, что в ее жизни появилась любовь, которую она так ждала.

«Я не знаю, насколько у меня получится это сохранить, потому что я артист, моя жизнь всегда на виду. Просто по-настоящему все произошло за кадром. Когда не было операторов, редакторов, когда никто ничего не говорил. Когда просто возникает это чувство и все. То есть, это просто пришло и все. И ты ничего не можешь сделать», — рассказала Ольга.

«Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы ''В'' и ''Г''. И ко мне пришел ''План Д''. Его зовут Давид», — со слезами счастья на глазах поведала Ольга.

Давид Манукян и Карина Кросс

Манукян — известный блогер и начинающий певец, специализирующийся на вайнах и легких рэп-песнях. Поговаривали, что он довольно долго встречался со своей коллегой по цеху Кариной Кросс. Они никогда не подтверждали свой роман, но в совместных роликах очень убедительно играли влюбленную пару.

Между тем, однажды «голубки» попали в неприятную историю. Карина и Давид решили снять совместное видео на песню Booom. Для этого они вышли на проезжую часть Арбата и мешали машинам продолжать движение. Все закончилось арестом на целых 10 суток! Блогеров привлекли к ответственности по Статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка). Манукян и Кросс (а по паспорту Лазарьянц) свою ошибку признали и публично принесли извинения.

Джин выпущен из бутылки, а это значит, что Ольга теперь могла приступить к тому, что обожала делать еще во времена брака с Тарасовым — делиться (и очень настойчиво) своим счастьем с другими.

Для начала она выпустила совместный с Давидом клип на песню «Мандаринка», а после отправилась с возлюбленным в отпуск в Куршевель, откуда ежеминутно выкладывала инстаграм-истории: вот они покатались на лыжах, вот они погуляли, а тут поцеловались, а вот что ели на ужин. И ей все прощали — Бузова наконец-то влюбилась, почему бы и не дать ей порадоваться. А уж как она это делает — вопрос десятый.

После Куршевеля возлюбленные ненадолго вернулись в Москву, чтобы буквально через пару дней улететь в солнечный Таиланд, где они и встретили день рождения поющей ведущей.

Интересно, чем же закончится этот союз: предложением руки и сердца, свадьбой (парочка на нее уже очень непрозрачно намекает) и очаровательными детишками или разбитым в очередной раз сердцем телеведущей. Чтобы не гадать вслепую, мы попросили физиогномиста Зою Никитенкову проанализировать внешность влюбленных и дать свои предположения о том, что же ждет Даву и Олю в будущем.

Ольга Бузова — независимая, решительная и абсолютно уверенная в себе, обладает завидным сочетанием упорства и везения. Даже по ее детским фотографиям без всякого сомнения можно предполагать успех в любых начинаниях. С одной стороны, она крайняя индивидуалистка и не терпит никакого управления собой, но с другой стороны, ей присущи рационализм, понимание реальности без прикрас и готовность много работать, не надеясь на слепую фортуну.



Окружающим может показаться, что Ольга в любой момент способна ринуться в авантюру без страхов и сомнений. На самом же деле все, что Ольга реализует, – тщательно и всесторонне продумано, проанализированы варианты и результаты развития ситуаций до мелочей. Ольгу невозможно вышибить из седла, если она несется к цели.

Импульсивность и амбициозность она нейтрализует умением сдерживать свои порывы и приносить любые жертвы на пути к собственному успеху.

Я не первый раз анализирую внешность Ольги Бузовой. Не могу не подчеркнуть принципы «правильности» и непреклонности, вложенные воспитанием с детства, пронизывающие все действия Ольги и на данном бурном этапе жизни. Ольга никогда не предаст тех, с кем входит в отношения любого рода — и любовные, и дружеские, и финансовые. Всегда подставит плечо и искренне поможет близким.

Зачастую назидательно и прямолинейно Ольга ставит своих партнеров в невыполнимые для них условия. Мало кто может соответствовать ее требованиям в надежности и цельности. Такой силой воли и трудолюбием обладает не каждый, а для Ольги непонятны и не приемлемы безответственность и легкомыслие в основных жизненных аспектах — работа, семья, бизнес.

В равной степени Ольга по умолчанию требует и в свой адрес такой же преданности и верности, чем, безусловно, напрягает тех, кто находится с ней в постоянном близком контакте. Ольга может быть резкой, прямолинейно наступательной, активной, доминирующей, жесткой, но я уверена, что она никому не дает повода быть уличенной в подлости и нечестности.



Благодаря своей уверенности и силе воли Ольга внушает окружающим чувство безопасности и спокойствия. Но по причине той же уверенности и жесткости Ольге очень трудно встать на чужую точку зрения, что обязательно порождает очаги противостояния и устойчивые конфликты.

Для Ольги органично и комфортно находиться в одиночестве. Она предпочитает полную независимость, надеясь только на себя, поскольку возможность утраты доверия к партнеру является одним из ее главных страхов.

Она все в меньшей степени готова идти по пути открытости и доверчивости. Настороженность и контроль в адрес партнера Ольге удерживать невозможно. Ревность и недоверие всегда будут напрягать и, в определенный момент, удивлять тех партнеров, которым она позволит поиграть с собой в романтические отношения. Ольга всегда настороже и не позволяет своим эмоциональным всплескам расплавить себя в партнере. Слишком серьезное отношение Ольги к жизни является сильным препятствием в выборе верного партнера и выстраивании глубоких, а не формальных и показушных отношений. Правила жанра требуют зрелищ. Ольга старается совместить эпатаж, демонстрационность, без которой невозможна ее творческая публичная деятельность, с реализацией мечты о настоящей крепкой семье.

Насколько это может получиться с Давидом Манукяном — очень интересный вопрос. Давид, без сомнения, личность незаурядная, творческая и в своем стремлении выстраивать личный успех неудержим в еще большей степени, чем Ольга. Как и Бузова, Давид прекрасно знает: чем больше вложено усилий, тем выше результат. Трудолюбие и добросовестность для него так же органичны, как и для Ольги. Он прекрасно понимает, что для достижения тех вершин, которые намечены для покорения, необходима нестандартная подача себя. Увы, Dava не такой любимчик фортуны, как Ольга, и жизнь до недавнего времени не давала шанс в полной мере триумфально проявить себя в социуме.

Креативный подход к самореализации не настолько органичны и комфортны для Давида, как он пытается продемонстрировать своим видом и поведением. Но цель оправдывает средства. Его упрямство обязательно трансформируется в упорство. А чрезмерная практичность, хоть и смягченная большей эмоциональностью, чем это свойственно Ольге, обернется сильнейшим волевым давлениям на окружающих, особенно тех, кто будет находиться с ним рядом. Давид всегда, во всем и со всеми будет настаивать на собственных установках и добиваться личных целей.

Dava очень сильно удивит Ольгу этим аспектом своего характера. Неожиданно его высокая самовлюбленность обернется истеричностью и конфликтностью, а тщательно усмиряемая импульсивность — негативной эмоциональностью и попытками волевого давления в адрес Ольги.

1 2 3 ... 10 Ольга Бузова долго не могла найти свою любовь

Приверженность Давида традициям и консерватизм в семейных отношениях весьма импонируют Ольге. Ей может всерьез показаться, что этот человек надежен и искренен. Возможно, Давид на данном этапе своей жизни настолько глубоко вошел в роль благородного и преданного рыцаря Прекрасной Дамы, что сам верит в собственные порывы. На самом деле холодный расчет и усиленные попытки привлечь к себе максимум внимания — это и есть главная цель Давида, а Ольга выступает той Синей Птицей, которая реализует его мечты и вознесет новую звезду на более высокую орбиту.