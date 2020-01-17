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61-летний Валерий Сюткин хочет снова стать отцом

Валерий Сюткин вырастил троих детей. Однако в 2020 году загадал заветное желание: стать отцом в четвертый раз. 

Валерий и Виола Сюткины счастливы в браке с 1993 года. Вместе они вырастили дочь Виолу. Однако 61-летний певец хочет вновь ощутить радость отцовства. 

Именно это он загадал под бой курантов на Новый год. «Я желаю себе ребенка. Когда мы познакомились с супругой, тоже очень хотели детей. И в год Крысы нам улыбнулась удача — родилась наша Виола», — передает его слова «Собеседник».

Валерий признался, что ему неважен пол будущего ребенка, однако зачать его он хочет естественным путем. «О суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке. Какие наши годы!» — заявил артист. 

Напомним, Сюткин — отец троих детей и даже дедушка. У него есть дочь от первого брака Елена (она и подарила ему внучку), от вторых отношений он воспитал сына Максима. Дочь Виола родилась в 1996 году. 

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17 января 2020
Текст Авдеева Екатерина
Фото @syutkin_valeriy, @violaviva/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Валерий Сюткин

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