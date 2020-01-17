61-летний Валерий Сюткин хочет снова стать отцом

Валерий и Виола Сюткины счастливы в браке с 1993 года. Вместе они вырастили дочь Виолу. Однако 61-летний певец хочет вновь ощутить радость отцовства.
Именно это он загадал под бой курантов на Новый год. «Я желаю себе ребенка. Когда мы познакомились с супругой, тоже очень хотели детей. И в год Крысы нам улыбнулась удача — родилась наша Виола», — передает его слова «Собеседник».
Напомним, Сюткин — отец троих детей и даже дедушка. У него есть дочь от первого брака Елена (она и подарила ему внучку), от вторых отношений он воспитал сына Максима. Дочь Виола родилась в 1996 году.