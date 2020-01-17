Влюбленный в Анну Седокову Янис Тимма не забывает о маленьком сыне

Вот уже примерно полгода Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше нее почти на 10 лет. Сначала влюбленные не афишировали отношения, но осенью перестали скрывать свой роман.
Седокова регулярно посещает матчи спортсмена, а он, в свою очередь, бывает на ее концертах, а также находится за кулисами всех мероприятий и ходит с избранницей в салоны красоты.
Судя по инстаграм-историям знаменитостей, они не расстаются ни на минуту. Впрочем, иногда баскетболист публикует и кадры со своим годовалым сыном Кристианом.
В ролике Кристиан играет в мяч, следя за матчем отца по телевизору. Согласитесь, такие кадры не могут не умилять.
К слову, телеграм-каналу «Только никому» стало известно, что на самом деле Янис давно не видел мальчика, который проживает с матерью в Латвии, и берет видео с ним из ее же микроблога. Онлайн-издание уверяет, что женщина не препятствует общению спортсмена с мальчиком, но по неизвестным причинам Янис все равно не приезжает.