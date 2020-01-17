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Влюбленный в Анну Седокову Янис Тимма не забывает о маленьком сыне

Янис Тимма и Анна Седокова переживают самый романтичный период отношений и почти не разлучаются друг с другом. Судя по соцсетям, влюбленный спортсмен старается уделять внимание и своему сыну от бывшей жены. Или нет?
Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова

Вот уже примерно полгода Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше нее почти на 10 лет. Сначала влюбленные не афишировали отношения, но осенью перестали скрывать свой роман

С тех пор в микроблогах влюбленных ежедневно появляются совместные фото и видео. 

Седокова регулярно посещает матчи спортсмена, а он, в свою очередь, бывает на ее концертах, а также находится за кулисами всех мероприятий и ходит с избранницей в салоны красоты. 

Судя по инстаграм-историям знаменитостей, они не расстаются ни на минуту. Впрочем, иногда баскетболист публикует и кадры со своим годовалым сыном Кристианом. 

17 января Тимма снова показал видео с малышом и назвал наследника «своим героем». 

В ролике Кристиан играет в мяч, следя за матчем отца по телевизору. Согласитесь, такие кадры не могут не умилять. 

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    Время от времени Янис Тимма публикует кадры с маленьким сыном Кристианом
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К слову, телеграм-каналу «Только никому» стало известно, что на самом деле Янис давно не видел мальчика, который проживает с матерью в Латвии, и берет видео с ним из ее же микроблога. Онлайн-издание уверяет, что женщина не препятствует общению спортсмена с мальчиком, но по неизвестным причинам Янис все равно не приезжает. 

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17 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @annasedokova, @janis.timma/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Анна Седокова

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