Влюбленный в Анну Седокову Янис Тимма не забывает о маленьком сыне

Янис Тимма и Анна Седокова переживают самый романтичный период отношений и почти не разлучаются друг с другом. Судя по соцсетям, влюбленный спортсмен старается уделять внимание и своему сыну от бывшей жены. Или нет?

Янис Тимма и Анна Седокова

Вот уже примерно полгода Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше нее почти на 10 лет. Сначала влюбленные не афишировали отношения, но осенью перестали скрывать свой роман.

С тех пор в микроблогах влюбленных ежедневно появляются совместные фото и видео.

Седокова регулярно посещает матчи спортсмена, а он, в свою очередь, бывает на ее концертах, а также находится за кулисами всех мероприятий и ходит с избранницей в салоны красоты.

Судя по инстаграм-историям знаменитостей, они не расстаются ни на минуту. Впрочем, иногда баскетболист публикует и кадры со своим годовалым сыном Кристианом.

17 января Тимма снова показал видео с малышом и назвал наследника «своим героем».

В ролике Кристиан играет в мяч, следя за матчем отца по телевизору. Согласитесь, такие кадры не могут не умилять.

1 2 3 ... 10 Время от времени Янис Тимма публикует кадры с маленьким сыном Кристианом

К слову, телеграм-каналу «Только никому» стало известно, что на самом деле Янис давно не видел мальчика, который проживает с матерью в Латвии, и берет видео с ним из ее же микроблога. Онлайн-издание уверяет, что женщина не препятствует общению спортсмена с мальчиком, но по неизвестным причинам Янис все равно не приезжает.