«Все ждали министра или олигарха, а я выхожу за простого парня»: Лена Ленина рассказала о своем будущем муже

В полку звездных невест-2020 прибыло — о своей свадьбе сообщила Лена Ленина. Кто этот счастливчик? Где он сделал предложение руки и сердца? И что будет прописано в брачном контракте? Обо всем этом Лена, как близкий друг и бессменный автор Woman.ru, рассказала нашему порталу.

Лена Ленина

Писательница и предпринимательница Лена Ленина всегда осуждала институт брака и ратовала за женскую независимость.

В итоге, как и Ксения Собчак, что резко поменяла взгляды о материнстве, Ленина стала последним бастионом шоу-бизнеса, что сдался без боя, — скоро она выходит замуж

Счастливая невеста рассказала Woman.ru об избраннике и планах на будущую семейную жизнь:

Лена Ленина скрывает имя своего жениха

«Ой, не спрашивайте, я сама в шоке. Но нашла коса на камень. И на старуху бывает проруха, да и на всякого мудреца довольно простоты! Я действительно давно боялась выходить замуж, дабы уберечь с трудом нажитое. Но мысль материальна. Каждый раз, провозглашая правило ''не выходить замуж'', я забывала, что частица отрицания ''не'' улетучивается не только при восприятии на письме, но и в провозглашениях на публике. Она превратилась в прямой приказ, я себе накаркала! Теперь боюсь.

Всякий раз, когда апологеты брака мне возражали что-нибудь про брачный контракт, я с уверенностью парировала, что он, как презерватив, не гарантирует стопроцентной безопасности.

И вот теперь боюсь вдвойне. Боюсь разочароваться окончательно в мужчинах, боюсь рисковать деньгами. Но мой будущий муж может быть исключением из общего правила, а может быть таким же, как миллионы нормальных и порядочных мужчин, которых я не встречала раньше в шоу-бизнесе. Он убедил меня без слов в том, что любовь бывает. Он очень галантно предложил мне подписать брачный договор, в котором все мое — мое, все его — тоже мое.

Я же очень негалантно заставила его подписать еще и контракт о конфиденциальности, чтобы если, не дай Бог, мы разведемся, не было никаких книг или интервью с нелицеприятными откровениями.

В отличие от большинства наивных молодых невест, я все-таки предприниматель и всегда помню о том, что ''вход — рубль, а выход — два'', и стараюсь заранее подстелить себе соломки. Но где-то в глубине душе, как любая наивная невеста, я верю, что этот брак навсегда.

В мой будущий брак даже звездные подружки не верят, так я испортила себе феминизмом женский имидж. А еще все интересуются, кто жених.

В моем окружении ждали от меня министра или олигарха, а я с гордостью заявляю, что выхожу за простого парня, хоть и крутого шеф-повара. Из ресторана MagnusLocus, что на проспекте Мира. Кстати, именно там же мы и познакомились.

Теперь у меня свой персональный шеф, который любит и умеет готовить больше и лучше, чем я.

Он и предложение мне сделал в ресторане: засунул в одну из устриц колечко и все боялся, что я зуб сломаю или проглочу. В общем, скоро свадьба, на которой у меня будет фееричная прическа и целых 30 звездных подружек невесты», — рассказала нам Лена. Искренне желаем влюбленным счастья!