«Все ждали министра или олигарха, а я выхожу за простого парня»: Лена Ленина рассказала о своем будущем муже

Писательница и предпринимательница Лена Ленина всегда осуждала институт брака и ратовала за женскую независимость.
Счастливая невеста рассказала Woman.ru об избраннике и планах на будущую семейную жизнь:
«Ой, не спрашивайте, я сама в шоке. Но нашла коса на камень. И на старуху бывает проруха, да и на всякого мудреца довольно простоты! Я действительно давно боялась выходить замуж, дабы уберечь с трудом нажитое. Но мысль материальна. Каждый раз, провозглашая правило ''не выходить замуж'', я забывала, что частица отрицания ''не'' улетучивается не только при восприятии на письме, но и в провозглашениях на публике. Она превратилась в прямой приказ, я себе накаркала! Теперь боюсь.
И вот теперь боюсь вдвойне. Боюсь разочароваться окончательно в мужчинах, боюсь рисковать деньгами. Но мой будущий муж может быть исключением из общего правила, а может быть таким же, как миллионы нормальных и порядочных мужчин, которых я не встречала раньше в шоу-бизнесе. Он убедил меня без слов в том, что любовь бывает. Он очень галантно предложил мне подписать брачный договор, в котором все мое — мое, все его — тоже мое.
Я же очень негалантно заставила его подписать еще и контракт о конфиденциальности, чтобы если, не дай Бог, мы разведемся, не было никаких книг или интервью с нелицеприятными откровениями.
В мой будущий брак даже звездные подружки не верят, так я испортила себе феминизмом женский имидж. А еще все интересуются, кто жених.
В моем окружении ждали от меня министра или олигарха, а я с гордостью заявляю, что выхожу за простого парня, хоть и крутого шеф-повара. Из ресторана MagnusLocus, что на проспекте Мира. Кстати, именно там же мы и познакомились.
Он и предложение мне сделал в ресторане: засунул в одну из устриц колечко и все боялся, что я зуб сломаю или проглочу. В общем, скоро свадьба, на которой у меня будет фееричная прическа и целых 30 звездных подружек невесты», — рассказала нам Лена. Искренне желаем влюбленным счастья!