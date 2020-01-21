Кейт Миддлтон сияла в эффектном красном платье на официальном приеме с принцем Уильямом в Букингемском дворце

Пока принц Гарри и Меган Маркл все больше отдаляются от королевской семьи, Кембриджи наслаждаются своими полномочиями. 20 января принц Уильям и Кейт Миддлтон провели официальный прием в Букингемском дворце.
На приеме Кембриджи встретились с южноафриканскими делегациями и с главами государств: президентом Руанды Полем Кагаме, президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттараи президентом Кении Ухуру Кениата. Кроме того, в Букингмеском дворце присутствовал и премьер-министр Борис Джонсон.
Похоже, во время ответственного приема принц Уильям и Кейт Миддлтон чувствовали себя вполне комфортно.
В официальной речи герцог Кембриджский поприветствовал глав государств и министров из 21 африканской страны так: «Моя бабушка сожалеет, что не пришла сюда сегодня вечером, но она попросила меня передать свои самые теплые пожелания всем вам». Возможно, Елизавета II неважно себя чувствовала, но по другой, более правдоподобной версии, она специально решила наделить внука почетной миссией.
Особое внимание привлекла к себе Кейт Миддлтон. Она предстала в сверкающем красном платье за 410 фунтов стерлингов High-End Needle & Thread — бренда, который также любит и принцесса Беатрис. Образ герцогини Кембриджской дополнили лодочки.
Многие отметили, что Кейт Миддлтон выглядела слегка напряженной. Возможно, на настроении супруги принца Уильяма сказался стресс прошлой недели: все-таки, весь мир обсуждал скандал вокруг Сассексов.