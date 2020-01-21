Кейт Миддлтон сияла в эффектном красном платье на официальном приеме с принцем Уильямом в Букингемском дворце

Герцог и герцогиня Кембриджские активно участвуют в жизни королевской семьи. На днях они устроили прием в резиденции королевы Великобритании и держались при этом очень достойно. Особое внимание пользователи Сети уделили Кейт Миддлтон и ее эффектному красному аутфиту.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на официальном приеме в Букингемском дворце, 20 января 2020

Пока принц Гарри и Меган Маркл все больше отдаляются от королевской семьи, Кембриджи наслаждаются своими полномочиями. 20 января принц Уильям и Кейт Миддлтон провели официальный прием в Букингемском дворце.

Мероприятие было приурочено к Британско-Африканскому инвестиционному саммиту.

На приеме Кембриджи встретились с южноафриканскими делегациями и с главами государств: президентом Руанды Полем Кагаме, президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттараи президентом Кении Ухуру Кениата. Кроме того, в Букингмеском дворце присутствовал и премьер-министр Борис Джонсон.



Похоже, во время ответственного приема принц Уильям и Кейт Миддлтон чувствовали себя вполне комфортно.

В официальной речи герцог Кембриджский поприветствовал глав государств и министров из 21 африканской страны так: «Моя бабушка сожалеет, что не пришла сюда сегодня вечером, но она попросила меня передать свои самые теплые пожелания всем вам». Возможно, Елизавета II неважно себя чувствовала, но по другой, более правдоподобной версии, она специально решила наделить внука почетной миссией.

Не думайте, что Ее Величество оставила внука один на один с гостями. На вечере также присутствовали принцесса Анна и принц Эдвард с супругой Софи.

Особое внимание привлекла к себе Кейт Миддлтон. Она предстала в сверкающем красном платье за ​​410 фунтов стерлингов High-End Needle & Thread — бренда, который также любит и принцесса Беатрис. Образ герцогини Кембриджской дополнили лодочки.

1 2 3 ... 11 20 января принц Уильям и Кейт Миддлтон выполнили ответственное поручение Елизаветы II

Многие отметили, что Кейт Миддлтон выглядела слегка напряженной. Возможно, на настроении супруги принца Уильяма сказался стресс прошлой недели: все-таки, весь мир обсуждал скандал вокруг Сассексов.