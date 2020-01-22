«Он станет последним королем...»: известная ясновидящая еще несколько лет назад предрекла конец британской королевской семье

Виндзорам конец? По крайней мере, так считает экстрасенс Джорджина Уолкер, которая уже делала важные прогнозы о судьбе Меган Маркл. Теперь ясновидящая настаивает, что принц Уильям станет последним королем в истории Великобритании.

«Это начало конца», — сообщила экстрасенс Джорджина Уолкер во время интервью на KIIS FM 22 января. На встрече с ведущими утреннего шоу ясновидящая обсудила дальнейшую жизнь членов британской королевской семьи. Казалось бы, мнению гадалки доверять не стоит, но как отмахнуться от слов той, которая уже так верно описала судьбу Меган Маркл?

«Я знала, что это произойдет, я предсказывала, что королева освежит монархию, чтобы сделать ее более молодой», — поведала Уолкер свои мысли по поводу «Мегзита».

Еще до всех этих потрясений в королевской семье Джорджина настаивала, что брак с Меган принцу Гарри ничего хорошего не принесет. Теперь, как считает ясновидящая, их решение отделиться от Виндзоров запустит «цепь неприятных событий», которые могут привести к разрушению династии.

По мнению Уолкер, принц Уильям станет последним королем для Великобритании. А дальше, судя по всему, институт монархии просто-напросто будет упразднен, так что маленький принц Джордж и вовсе останется не у дел. Это предсказание она сделала 6 лет назад, когда старший сын Кембриджей только родился.

«Он никогда не будет королем. Все закончится», — подтвердила свои слова экстрасенс.

По мнению эксперта, Меган Маркл и принц Гарри подали пример не только для общества, но и для всех членов королевской династии — уходить можно и нужно, а за уклонение от ответственности перед страной тебя будут обсуждать в прессе и в Сети, но, в общем и целом, ни твое финансовое, ни социальное положение не пострадают. Это отличный шанс для всех нынешних и будущих Виндзоров, кому претит выбирать между долгом и чувствами, с чистой совестью «уйти в отставку». Что по законам чести Великобритании, на самом-то деле, предательство страны и, ни много ни мало, божественного предназначения.

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Правда, долгожданная свобода не принесет отъединившимся членам правящей семьи счастья. Рассуждая над ситуацией принца Гарри, Джорджина Уолкер уверена — очень скоро он без средств к существованию вернется в Великобританию и будет умолять семью о прощении. Так это или нет, покажет лишь время, но, согласитесь, пища для размышлений любопытная!