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«Ничего не трогаем, только пыль протираем»: Наталья Фриске провела экскурсию по квартире Жанны

Квартира, в которой жила Жанна Фриске, похоже, до сих пор пустует. По крайней мере, все ее вещи остались там в нетронутом состоянии, а за их сохранностью следят родственники певицы. Младшая сестра покойной звезды провела для своих подписчиков экскурсию по этому дому.
Наталья и Жанна Фриске
Наталья и Жанна Фриске

Наталья Фриске знает, что многие подписаны на нее из-за любви к Жанне: фолловеры то и дело сравнивают ее с покойной звездой и признаются, что радуются от этого сходства. «Как будто Жанна еще с нами», — пишут ей пользователи Сети. 

Наталья понимает свое положение младшей сестры знаменитой певицы, а потому старается время от времени выкладывать архивные снимки с ней, а на днях решила провести экскурсию по квартире Жанны.

Наталья призналась, что ничего не меняла ни в интерьере, ни в положении вещей в доме покойной сестры. Ее косметика, одежда, книги и столовые приборы — все осталось так, как было при ее жизни. 

«Мы здесь ничего не трогаем, только пыль протираем», — поделилась Наталья в одном из видео инстаграм-историй. Включить увлажнитель воздуха, навести порядок, постирать шторы — вот и все, на что решаются родные Жанны. Несмотря на то, что с момента смерти певицы прошло почти 5 лет, ее семья не решается разобрать даже гардероб.

А он был предметом особой гордости Фриске. Она очень любила красивую и необычную обувь, поэтому в ее специально оборудованной комнате стоит множество эксклюзивных пар. 

Также Наталья продемонстрировала любимый парфюм Жанны, коллекцию ее музыкальных наград, и многочисленные фотографии. Пользователи Сети с удовольствием посетили мини-экскурсию, которую устроила им знаменитость. 

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22 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @friske_natalia/Insrtagram
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Жанна Фриске, Наталья Фриске

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Так вроде они все продали, включая последние трусы, и только потом решили обратиться к народу🙄😡

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