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Оксана Самойлова перевезла своих родственников в Майами

Оксана Самойлова уже привыкла к новому временному дому. А чтобы на последнем месяце беременности чувствовать себя совсем комфортно, знаменитость пригласила в Майами всю свою семью.
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова решила рожать четвертого ребенка в США, в городе, который за время совместной жизни с Джиганом стал для нее родным. Семейные каникулы, романтические путешествия и даже беременности бизнесвумен нередко проходили именно в Майами. Оксана признавалась, что это идеальное место для жизни и их собственный с Джиганом рай. Поэтому мало кто удивился тому, что рожать четвертого ребенка Самойлова решила именно там. 

Вместе с мужем и дочерьми знаменитость на время переехала в частный дом во Флориде, причем останутся они там приблизительно до весны. 

Чтобы не пропускать школьную программу, старшие девочки Оксаны занимаются с репетитором. Джиган, с его творческими связями в США, тоже не сидит без дела и постоянно встречается с американскими рэперами и музыкантами. Похоже, семья Самойловой прекрасно чувствует себя в другой стране, словно они никуда и не уезжали. Об этих ощущениях Оксана рассказала в своем Инстаграме вечером 24 января. 

  • Ариела Устименко-Вайнштейн
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    Оксана Самойлова рассказала, что ее семья прекрасно чувствует себя в Майами
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«По привычке уже пора было бы написать, что наш отпуск подходит к концу. Но в этот раз ''отпуск'' не закончится еще долго. Мы уже хорошенько прижились, дети начали заниматься, родители прилетели, и, в общем-то, стало почти как дома. Только тепло, солнечно и с океаном во дворе. Кажется, я потихоньку начинаю понимать всех тех, кто любит зимовать в теплых краях», — написала Самойлова. 

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25 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Молодцы , красивая семья, счастья им и детям , пусть у них родиться мальчик😄!

  • Гость

    Молодцы , красивая семья, счастья им и детям , пусть у них родиться мальчик😄!

    Пусть два мальчика родятся... или три.

  • Не могу понять, зачем Оксана так отчаянно фотошопит своих дочек на фото. И рядом же видео, где они такие, как есть, и каждый может сравнить реальность с нарисованной картинкой. Какой в этом смысл? Девочки как девочки, зачем из них делать кукол?

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