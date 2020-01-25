Оксана Самойлова перевезла своих родственников в Майами

Оксана Самойлова уже привыкла к новому временному дому. А чтобы на последнем месяце беременности чувствовать себя совсем комфортно, знаменитость пригласила в Майами всю свою семью.

Оксана Самойлова решила рожать четвертого ребенка в США, в городе, который за время совместной жизни с Джиганом стал для нее родным. Семейные каникулы, романтические путешествия и даже беременности бизнесвумен нередко проходили именно в Майами. Оксана признавалась, что это идеальное место для жизни и их собственный с Джиганом рай. Поэтому мало кто удивился тому, что рожать четвертого ребенка Самойлова решила именно там.



Вместе с мужем и дочерьми знаменитость на время переехала в частный дом во Флориде, причем останутся они там приблизительно до весны.

Чтобы не пропускать школьную программу, старшие девочки Оксаны занимаются с репетитором. Джиган, с его творческими связями в США, тоже не сидит без дела и постоянно встречается с американскими рэперами и музыкантами. Похоже, семья Самойловой прекрасно чувствует себя в другой стране, словно они никуда и не уезжали. Об этих ощущениях Оксана рассказала в своем Инстаграме вечером 24 января.

1 2 3 ... 11 Оксана Самойлова рассказала, что ее семья прекрасно чувствует себя в Майами

«По привычке уже пора было бы написать, что наш отпуск подходит к концу. Но в этот раз ''отпуск'' не закончится еще долго. Мы уже хорошенько прижились, дети начали заниматься, родители прилетели, и, в общем-то, стало почти как дома. Только тепло, солнечно и с океаном во дворе. Кажется, я потихоньку начинаю понимать всех тех, кто любит зимовать в теплых краях», — написала Самойлова.