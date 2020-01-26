Поклонники переживают, что Виктория Боня пропала из Инстаграма

Прошло уже несколько дней после поездки Виктории Бони в Перу — красавица отправилась в джунгли, где обитают каннибалы. С тех пор вестей от нее нет, да и страница в Инстаграме оказалась удалена. Пока пользователи Сети бьют тревогу, попробуем разобраться, что же случилось с Викторией на самом деле.

«Не ходите, дети, в Африку гулять» — кажется, это известная цитата могла послужить иллюстрацией жизни Виктории Бони, по крайней мере последних нескольких дней. Красавица отправилась «гулять» в экзотические джунгли. Правда, не в африканские, а в каннибальские: не секрет, что на острове Перу до сих пор обитают племена людоедов.

Боня не стала скрывать от подписчиков свою идею и даже просила у них совета, как правильно подготовиться к путешествию. Она сообщила, что 4 дня будет находиться без связи, а потому выставлять посты и инстаграм-истории не сможет. Расстроенные фолловеры принялись считать время до возвращения Виктории, однако по истечении срока она так и не появилась онлайн.

Более того, ее страница в Инстаграм оказалась удалена. Подписчики Бони стали бить тревогу и пытаться выяснить, что случилось с их любимой дивой. Интернет-детективы связались с администраторами магазина одежды Виктории. Те ответили, что страница была удалена по техническим причинам и в ближайшее время будет восстановлена. Надеемся, что с Викторией все в порядке и скоро она выйдет с подписчиками на связь!